Posted: 8-Feb-2026
Required:
Required: B Flat and E Flat Bass players. A friendly, welcoming, non competing community band in Wakefield, West Yorkshire. We enjoy entertaining and making music. Our MD is Mark Bray. Rehearsals on Fridays 7 - 8.30 at Manygates Centre, Wakefield,WF2 7DQ
Contact:
To join our friendly, music loving group with no contesting pressure, please get in touch! Ian (Chair): 07795, 843363; Email: ; Facebook: Phoenix Band Wakefield — message us!