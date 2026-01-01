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Positions Vacant

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1 to 3 of  3

Dodworth Colliery MW Brass Band

Posted: 4-Jun-2026

Required:
BACK ROW CORNET 2nd/3rd cornet NEMBBA contest entered for 15 November LBBA contest entered for 22 November Concert schedule planned in advance Planned breaks

Contact:
Own band room, S75 3RF
No setting up before rehearsals
Instrument available
Friendly band. 20+ players regularly

Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm

www.dodworthcollieryband.co.uk

Apply in confidence via

  Map to bandroom   Dodworth Colliery MW Brass Band

Dodworth Colliery MW Brass Band

Posted: 4-Jun-2026

Required:
Percussion - Kit Vacancy (with options to support tuned percussion) Full Mapex Kit & full Pearl kit available Hardware available, but appreciate you might want to use your own sticks! NEMBBA contest entered 15 November LBBA contest entered 22 November

Contact:
Own band room, S75 3RF
No setting up before rehearsals
Practice kit also available
Friendly band. 20+ players regularly

Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm

www.dodworthcollieryband.co.uk

Apply in confidence via

  Map to bandroom   Dodworth Colliery MW Brass Band

Dodworth Colliery MW Brass Band

Posted: 4-Jun-2026

Required:
PRINCIPAL CORNET (Due to retirement) NEMBBA contest entered for 15 November LBBA contest entered for 22 November Concert schedule planned in advance Planned breaks Solos & features welcome

Contact:
Own band room, S75 3RF
No setting up before rehearsals
Instrument available
Friendly band. 20+ players regularly

Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm

www.dodworthcollieryband.co.uk

Apply in confidence via

  Map to bandroom   Dodworth Colliery MW Brass Band
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What's on

Fulham Brass Band - Summer Concert

Friday 5 June • St Dionis Church, Parsons Green SW6 4UH

Yorkshire Imperial - Roger Webster & The Colne Valley Male Voice Choir

Saturday 6 June • St George's Hall, Bridge Street, Bradford BD1 1JT

Ascot Brass - Vanguard Quartet from "Royal Harmonics"

Saturday 6 June • St Michael and All Angels Church St Michaels Green, Grenfell Road Beaconsfield HP9 2BP

Sherborne Town Band - Friends

Sunday 7 June • Sherborne, Dorset-Pageant Gardens DT9 3NP

Regent Hall Concerts - Take 5 Brass Quintet

Friday 12 June • Regent Hall (The Salvation Army). 275 Oxford Street. London W1C2DJ

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Vacancies

Dodworth Colliery MW Brass Band

June 4 • BACK ROW CORNET 2nd/3rd cornet. . NEMBBA contest entered for 15 November. LBBA contest entered for 22 November. . Concert schedule planned in advance. Planned breaks .

Dodworth Colliery MW Brass Band

June 4 • Percussion - Kit Vacancy (with options to support tuned percussion). Full Mapex Kit & full Pearl kit available . . Hardware available, but appreciate you might want to use your own sticks!. . NEMBBA contest entered 15 November. LBBA contest entered 22 November

Dodworth Colliery MW Brass Band

June 4 • PRINCIPAL CORNET (Due to retirement). . NEMBBA contest entered for 15 November. LBBA contest entered for 22 November. . Concert schedule planned in advance. Planned breaks . Solos & features welcome .

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Pro Cards

Howard J Evans

MA (Dist), Mus.B (hons), ARCM (hons), LRAM, LTCL, PGCE
Conductor, composer, arranger, tutor and pianist

               

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