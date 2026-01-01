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Dodworth Colliery MW Brass Band

Posted: 4-Jun-2026

Required:

BACK ROW CORNET 2nd/3rd cornet NEMBBA contest entered for 15 November LBBA contest entered for 22 November Concert schedule planned in advance Planned breaks



Contact:

Own band room, S75 3RF

No setting up before rehearsals

Instrument available

Friendly band. 20+ players regularly

Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm

www.dodworthcollieryband.co.uk

Apply in confidence via

Dodworth Colliery MW Brass Band

Posted: 4-Jun-2026

Required:

Percussion - Kit Vacancy (with options to support tuned percussion) Full Mapex Kit & full Pearl kit available Hardware available, but appreciate you might want to use your own sticks! NEMBBA contest entered 15 November LBBA contest entered 22 November



Contact:

Own band room, S75 3RF

No setting up before rehearsals

Practice kit also available

Friendly band. 20+ players regularly

Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm

www.dodworthcollieryband.co.uk

Apply in confidence via

Dodworth Colliery MW Brass Band

Posted: 4-Jun-2026

Required:

PRINCIPAL CORNET (Due to retirement) NEMBBA contest entered for 15 November LBBA contest entered for 22 November Concert schedule planned in advance Planned breaks Solos & features welcome



Contact:

Own band room, S75 3RF

No setting up before rehearsals

Instrument available

Friendly band. 20+ players regularly

Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm

www.dodworthcollieryband.co.uk

Apply in confidence via