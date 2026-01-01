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Dodworth Colliery MW Brass Band
Posted: 4-Jun-2026
Required:
BACK ROW CORNET 2nd/3rd cornet NEMBBA contest entered for 15 November LBBA contest entered for 22 November Concert schedule planned in advance Planned breaks
Contact:
Own band room, S75 3RF
No setting up before rehearsals
Instrument available
Friendly band. 20+ players regularly
Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm
www.dodworthcollieryband.co.uk
Apply in confidence viaMap to bandroom Dodworth Colliery MW Brass Band
Dodworth Colliery MW Brass Band
Posted: 4-Jun-2026
Required:
Percussion - Kit Vacancy (with options to support tuned percussion) Full Mapex Kit & full Pearl kit available Hardware available, but appreciate you might want to use your own sticks! NEMBBA contest entered 15 November LBBA contest entered 22 November
Contact:
Own band room, S75 3RF
No setting up before rehearsals
Practice kit also available
Friendly band. 20+ players regularly
Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm
www.dodworthcollieryband.co.uk
Apply in confidence viaMap to bandroom Dodworth Colliery MW Brass Band
Dodworth Colliery MW Brass Band
Posted: 4-Jun-2026
Required:
PRINCIPAL CORNET (Due to retirement) NEMBBA contest entered for 15 November LBBA contest entered for 22 November Concert schedule planned in advance Planned breaks Solos & features welcome
Contact:
Own band room, S75 3RF
No setting up before rehearsals
Instrument available
Friendly band. 20+ players regularly
Rehearsals Mondays & Thursdays from 730pm
www.dodworthcollieryband.co.uk
Apply in confidence viaMap to bandroom Dodworth Colliery MW Brass Band