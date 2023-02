Results: 2023 Norwegian National Championships

Eikanger rejoice by regaining the domestic honours and the King's Cup in Bergen.

Eikanger claimed victory in Bergen to regain the National title and King's Cup

Results:

Elite Division: Set-Work: The World Rejoicing (Edward Gregson)

Adjudicators:

Set Work: Bert van Thienen, Froydis Ree Wekre, Oliver Waespi

Own Choice: Steven Mead, Uwe Koller, Arild Remmereit Set Work/Own Choice = Average 1. Eikanger Bjorsvik Musikklag (Florent Didier): 96/98 = 97.0

2. Stavanger Brass (Allan Withington): 95/96 = 95.5

3. Manger Musikklag (Prof David King): 93/97 = 95.0

4. Bjorsvik Brass (Magnus Brandseth): 92/94 = 93.0

5. Tertnes Brass (Paul Holland): 90/93 = 91.5

6. Kleppe Musikklag (Philip Hannevik): 91/91 = 91.0

7. Rong Brass (Erik Janssen): 88/92 = 90.0

8. Jaren Hornmusikkforening (Maurice Donnet-Monay): 89/89 = 89.0

9. Krohnengen (Garry Cutt): 85/88 = 86.5

10. Ila Brass (Dr Howard J. Evans): 86/86 = 86.0 Best Section: Cornets of Eikanger Bjorsvik

Best Soloist: Euphonium of Manger Musikklag

First Division: Own Choice:

Adjudicators: Froydis Ree Wekre, Marius Hesby; Bert van Thienen 1. Oslo Brass (Ivan Meylemans): 98.0

2. Brottum Brass (David Morton): 96.0

3. Tomra Brass Band (Frans Violet): 95.0

4. Molde Brass (Tormod Flaten): 94.0

5. Sola Brass Band (Gwyn Evans): 92.0

6. Musikkorpset Gjallarhorn (Kjetil Djonne): 91.5

7. Oslofjord Brass (Frode Amundsen): 91.0

8. Askoy Brass Band (Reid Gilje): 90.5

9. Orskog Brass (Jonathan Bates): 90.0

10. Folleso Musikklag (Christian Breistein): 89.0

11. Flesland Musikklag (Margaret Sutherland Antrobus): 88.0

12. Radoy Brass (Torstein Aagaard-Nilsen): 87.0 Best Section: Trombones of Brottum Brass

Best Soloist: Flugel of Tomra Brass Band

Second Division: Own Choice:

Adjudicators: Uwe Koller, Steven Mead 1. Sandefjord Brass Symposium (Trond Husebo): 94.0

2. Fjell Brass (Joseph Cook): 93.0

3. Sorum Musikklag (Christian Tenfjord): 92.0

4. Manger Old Star Brass (Patrik Randefalk): 91.0

5. Hasle Brass (Robert Solberg Nilsen): 90.0

6. Bergen Brass Band (Thor-Arne Pedersen): 88.0

7. Oster Brass (Svein Henrik Giske): 86.0

8. Jolster Musikklag (Torstein Aagaard-Nilsen): 85.0

9. Tysnes Musikklag (Oyvind Nikolaisen): 84.5

10. Trondheim Brassband (Espen Andersen): 84.0

11. Tertnes Amatorkorps (Borge Styve): 83.0

12. Stavanger Kommunes Korps (Morten Ovrebekk): 82.0

13. Lindas Brass (Vidar Nordli): 81.0 Best Section: Cornetsn of Fjell Brass

Best Soloist: Euphonium of Sandefjord Brass Symposium

Third Division: Own Choice:

Adjudicators: Rut Jorunn Ronning, Arild Remmereit 1. Bjorvika Brass Band (Age Jan Barlund): 97.0

2. Stangaland Brass (Melvin White): 95.0

3. Haukas Musikklag (Yngve Nikolaisen): 94.0

4. Sagvag Musikklag (Karl Ole Midtbo): 93.5

5. Tromso Brass (Vidar Alvestad): 93.0

6. Alexander Brass Band (Morten E Hansen): 91.0

7. Moen Musikkforening (Ole Kristian Egge): 90.5

8. Krohnengen Old Stars (Oyvind Nikolaisen): 90.0

9. Agder Brass (Russell Gray): 88.0

10. Nes Musikkforening (Thorbjorn Lunde): 87.5

11. Gjesdal Brass Band (Jonas Skartveit Rogne): 87.0

12. Laksevag Musikkforening (Frederik Schelderup): 85.0

13. Filadelfia Hornorkester Drammen (David Strom): 84.5

14. Valdres Brass (Jan Erik Hybertsen): 84.0

15. Lyshornet Brass (Fredrick Schjelderup): 83.0 Best Section: Trombones of Bjorvika Brass Band

Best Soloist: Euphonium of Bjorvika Brass Band

Fourth Division: Own Choice:

Adjudicators: Rut Jorunn Ronning, Oliver Waespi 1. Gjovik Bybrass (Morten Fagerjord): 95.0

2. Skui Brassband (Rune Furoy Johansen): 93.0

3. Skeie Brass (Nigel Fielding): 91.0

4. Tysvaer Brass (Martin Kinn): 90.5

5. Flora-Bremanger Brassband (Kim Lofthouse): 90.0

6. IMI Brass (Halvor Gaard): 89.5

7. Saksumdal Musikkforening (Andres Halla): 87.0

8. Grenland Brass (David Lyngvaer Erichsen): 86.5

9. Norheimsund Musikklag (Viljar Bjorsvik Rath): 86.0

10. Hetlevik Musikklag (Sturle Berntsen): 85.5

11. Holmstrand Brass (Torstein T. Holmas): 84.0

12. Fla Musikkorps (Odd Steinar Morkved): 83.5 Best Section: Tubas of skui Brass Band

Best Soloist: Euphonium of Gjovik Bybrass

Fifth Division: Own Choice:

Adjudicators: Marius Hesby, Irene Graven 1. Brumunddal Brass (Erling Johan Myserth): 96.0

2. Rosendal Musikklag (Yngve Nikolaisen): 95.5

3. Riska Brass Band (Espen Westbye): 94.5

4. Jonsvatnet Brass (Gerard Rooker): 94.0

5. Floro Hornmusikk (Torgeir Halvorsen): 93.5

6. Haus Musikklag (Jon-Vegar Sole Sundal): 92.5

7. Randaberg Musikkorps (Pal Magne Austernes-Underhaug): 92.0

8. Langhus Brass (Tomas Tengelsen): 91.5

9= Seim Musikklag (Gunleik Reini Urfjell): 91.0

9= Heroy Brass (Frode Dalhaug): 91.0

11. Lismarka/Mesnali Brass (Andres Halla): 90.5

12. Fjordbrass-Lavik (Jason Burn): 90.0

13. Indre Torungen Brass Ensemble (Lars Bjornar Strengenes): 89.5

14. Torpa BygdeBrass (Marit Skikkelstad): 88.5 Best Section: Solo cornets of Rosendal Musikklag

Best Soloist: Principal cornet of Riska Brass Band