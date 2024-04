Result: 2024 ConsTest Birmingham Open

Sovereign reigns in Birmingham once again as they claim the own-choice title

Result:

1. Sovereign Brass (Alan Gifford)

2. Newstead Brass (Martin Heartfield)

3. Seindorf Beaumaris (Bari Gwilliam)

4. Jackfield Band (Ryan Richards)

5. Oddfellows Band (Craig Williams)

6. Harborough Band (Ben Smith)

7. Skelmersdale Prize Band (Ben Coulson)

8. Amington Band (Chris Barker)

9. Nailsworth Silver Band (Anri Adachi)

10. City of Chester Blucoat Band (Ewan Easton)

11. Clock Face Miners Heritage Band (Will Haw)

12. Cleobury Mortimer Concert Band (David Nicholson)

13. Croft Silver Band (Henry Dunger)

Highest Placed Championship Section Band: Sovereign Brass

Highest Placed First Section Band: Seindorf Beaumaris

Highest Placed Second Section Band: Skelmersdale Prize Band

Highest Placed Third Section Band: Amington Band

Highest Placed Fourth Section Band: Croft Silver Band

Most Promising Lower Section Band: Skelmersdale Prize Band

Best Euphonium: Jackfield Band

Best Instrumentalist: Principal Cornet of Newstead Brass

Best Cornet: Oddfellows Brass

Best Back Row: Seindorf Beaumaris

Best Bass Section: Seindorf Beaumaris