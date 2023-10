Result: 2023 Fife Charities BBA

Katrina Marzella-Wheeler leads Kingdom Brass to victory in Kirkcaldy

Kingdom Brass claims the Fife Charities title in Kirkcaldy.

Result:

Adjudicator: Russell Gray

1. Kingdom Brass (K. Marzella-Wheeler): 96

2. Kirkintilloch (H. Benson): 94

3. Marsden Silver (A. Lofthouse): 92

4. Kirkintilloch Kelvin (M. Ramsay): 91

5. Annan Town (L Wilkinson): 90

6. Lochgelly (C. Shanks): 89

7. Bathgate (C. Anderson): 88

8. Bo'ness & Carriden (C. Farren): 87

9. UNISON Kinneil (J. Parkhill): 86

10. Croy Silver (K. Blackwood): 85

11. Clackmannan District (P. Drury): 84

12. Johnstone (R. Tennant): 83

13. GT Group Peterlee (C. Bentham): 82

14. Dysart Colliery (R. Fraser): 81

15. Buckhaven & Methil (S. Craig): 80.5

16 = Bon Accord B (J. Cook): 80

16 = Dunfermline City (A. Shaw): 80

Winning Conductor: Katrina Marzella-Wheeler

British Open Spring Festival Qualifying Band: Marsden Silver

Best Fife 'A' Band: Kingdom Brass

Best Fife 'B' Band: Buckhaven & Methil

Best First Section Band: Kirkintilloch

Best Second Section Band: Annan Town

Best Third Section Band: Croy Silver

Best Fourth Section Band: Buckhaven & Methil

Best Cornet: Kirkintilloch (soprano)

Best Horn/Flugel: Kingdom Brass

Best Euphonium/Baritone: Kingdom Brass

Best Trombone: Kirkintilloch

Best Basses: Kirkintilloch

Best Percussion: Kingdom Brass

March:

1. Kirkintilloch

2. Kirkintilloch Kelvin

3. Lochgelly

4. UNISON Kinneil

5. GT Group Peterlee

6. Kingdom Brass

Hymn:

1. Kingdom Brass

2. Kirkintilloch

3. Marsden Silver

4. Kirkintilloch Kelvin

5. Lochgelly

6. Bo'ness & Carriden