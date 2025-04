Result: 2025 ConsTest Contest

Parc & Dare claim the own-choice honours in Birmingham

Result:

Adjudicators: Alan Morrison; Ryan Watkins

1. Parc & Dare (Dewi Griffiths)

2. Tewit Silver (Martin Hall)

3. Audley Brass (Tom Hancock)

4. Jackfield (Simon Platford)

5. Sovereign Brass (Trevor Jones)

Best Instrumentalist: Andrea Lewis (flugel) — Parc & Dare

Best Cornet: Luke Barker (City of Birmingham)

Best Euphonium: Audley Brass

Best Bass Section: Parc & Dare

Best Back Row Cornets: Tewit Silver

Most Promising Lower Section Band: Ratby Mid

Highest Supported Band: Sovereign Brass

Other places to confirm:

Nailsworth Silver (Anri Adachi)

City of Wrexham Brass Band (Scott Lloyd)

Cleobury Mortimer Concert Brass (Chris Cobon)

Thoresby Colliery Band (Luke Pallister)

City of Birmingham (Saphran Ali)

Harborough (Ben Smith)

Amington (Chris Barker)

ClockFace Miners Heritage Band (Will Haw)

Croft Silver (Henry Dunger)

Staffordshire Band (Lee Woodward)

Ratby Mid Band (Nicholas Garman)

Syston Band (Alex Bland)

Wakefield Metropolitan (Duncan Beckley MBE)