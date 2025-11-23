                 

Results: 2025 SEWBBA Tonyrefail Festival

There was a welcome return of contesting action in South Wales as bands took to the stage in Tonyrefail.

sewbba
  The contest was run by the new representatives of the South East Wales Brass Band Association

Sunday, 23 November 2025

        

Results:


Championship Section:

Adjudicator: Roger Argente

1. Pontardulais (Paul Jenkins)
2. BTM (Jeff Hutcherson)

First Section:

Adjudicator: Roger Argente

1. Parc & Dare (Dewi Griffiths)
2. Goodwick (Joshua Ruck)
3. Tylorstown (Christian Jenkins)

Best Instrumentalist: Ffion Williams (flugel) — Goodwick
Best Trombone: Emily Collet (Tylorstown)
Best Basses: Goodwick

Second Section:

Adjudicator: Roger Argente

1. Crosskeys Silver (Dave Collins)
2. Ammanford Town (Glyn Rhys Davies)
3. Markham & District (Gary Davies)

Best Instrumentalist: Jordan Day-Williams

Competing bands:
Abertillery (N/K)
Cwmtawe (Wayne Pedrick)
Newport Borough (Martin McHale)

Third Section:

Adjudicator: Roger Argente

1. Mid Rhondda (Adrian Morton)
2. Briton Ferry (Jeff Pearce)
3. Ynyshir (Robert Burnett)

Fourth Section:

Adjudicator: Roger Argente

1. Blaenavon Town (Alun F Williams)
2. Oakdale (Adrian Browning)

Competing bands
Severn Tunnel (Louis Thomas)
Gwaun cae Gurwen (Alex Parker)

Best Soloist: Evan Smith (euphonium) — Blaenavon Town
Best Horn Section: Mid Rhondda

Open Section:

Adjudicator: Thomas Dunne

BTM Next Generation (Gold)
Brass@Bont (Gold)
Brass@Bont Youth (Silver)
Blaenavon Town Training (Bronze)

Best Instrumentalist: Nathanael Johnson
Best Percussion: Brass@Bont Youth

        

