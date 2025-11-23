Results: 2025 SEWBBA Tonyrefail Festival

Results:
Championship Section:
Adjudicator: Roger Argente
1. Pontardulais (Paul Jenkins)
2. BTM (Jeff Hutcherson)
First Section:
Adjudicator: Roger Argente
1. Parc & Dare (Dewi Griffiths)
2. Goodwick (Joshua Ruck)
3. Tylorstown (Christian Jenkins)
Best Instrumentalist: Ffion Williams (flugel) — Goodwick
Best Trombone: Emily Collet (Tylorstown)
Best Basses: Goodwick
Second Section:
Adjudicator: Roger Argente
1. Crosskeys Silver (Dave Collins)
2. Ammanford Town (Glyn Rhys Davies)
3. Markham & District (Gary Davies)
Best Instrumentalist: Jordan Day-Williams
Competing bands:
Abertillery (N/K)
Cwmtawe (Wayne Pedrick)
Newport Borough (Martin McHale)
Third Section:
Adjudicator: Roger Argente
1. Mid Rhondda (Adrian Morton)
2. Briton Ferry (Jeff Pearce)
3. Ynyshir (Robert Burnett)
Fourth Section:
Adjudicator: Roger Argente
1. Blaenavon Town (Alun F Williams)
2. Oakdale (Adrian Browning)
Competing bands
Severn Tunnel (Louis Thomas)
Gwaun cae Gurwen (Alex Parker)
Best Soloist: Evan Smith (euphonium) — Blaenavon Town
Best Horn Section: Mid Rhondda
Open Section:
Adjudicator: Thomas Dunne
BTM Next Generation (Gold)
Brass@Bont (Gold)
Brass@Bont Youth (Silver)
Blaenavon Town Training (Bronze)
Best Instrumentalist: Nathanael Johnson
Best Percussion: Brass@Bont Youth