Results: 2025 SEWBBA Tonyrefail Festival

There was a welcome return of contesting action in South Wales as bands took to the stage in Tonyrefail.

1. Crosskeys Silver (Dave Collins) 2. Ammanford Town (Glyn Rhys Davies) 3. Markham & District (Gary Davies)

1. Parc & Dare (Dewi Griffiths) 2. Goodwick (Joshua Ruck) 3. Tylorstown (Christian Jenkins)

Become a supporter and help make our future secure.

4barsrest continues to be a proudly independent voice. There are no paywalls to overcome to be able to enjoy what we do to keep our journalism at the heart of the brass banding world. Support us with a one-off donation or subscribe from just £2.50 per month.