Result: 2026 Wetherby March & Hymn Tune

Result:
Adjudicators: Sam Fisher; David Lancaster
March/Hymn positions = Total
1. Thoresby Colliery (Luke Pallister): 2/3 = 5
2. Marsden Silver (Leigh Baker): 1/5 = 6
3. Harrogate (Craig Ratcliffe): 5/2 = 7
4. Shirland Welfare (Lynden Cooper): 7/1 = 8
5. Fishburn (Chris Bentham): 4/7 = 11
6. Houghton Brass (Aidan Hodgson): 3/9 = 12*
7. Old Silkstone (Norman Law): 6/6 = 12
8. Tewit Silver (Martin Hall): 9/4 = 13
9. Tewit Youth (Martin Hall): 10/8 = 18
10. Barnsley Brass (Ben Brickles): 8/13 = 21
11. EDMG Peterlee (Lewis Wilkinson): 11/11 = 22
12. Wetherby & District Silver (Craig Ratcliffe): 13/10 = 23
13. Trimdon Brass (Andrew Hall): 12/12 = 24
14. Knaresborough Silver (Nicholas Garrett): 14/14 = 28
15. Garforth (Gordon Eddison): 15/16 = 31
16. Dobcross Youth (James Atkins): 18/15 = 33
17. Garforth Training (John Oleskar): 16/18 = 34*
18. Dobcross Youth Training (Steve Beardmore): 17/17 = 34
* March position holds precedence
Deportment: Harrogate
Youth Deportment: Tewit Youth