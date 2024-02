Results: 2024 Norwegian National Championships

There is a 21st National victory for Eikanger as division titles head to Oslofjord, Radoy, Gjesdal, Riska and Evanger in Bergen.

Results:

Elite Division: Set-work: A Symphony of Colours (Simon Dobson)

Adjudicators: Trond Madsen, Chris Houlding, Marius Hesby

Own Choice: Adjudicators: Chris King, Isabelle Ruf-Weber, Andreas Lackner 1. Eikanger-Bjørsvik Musikklag (Florent Didier): 96/99 = 97.50

2. Manger Musikklag (Allan Withington): 94/97 = 95.50

3. Stavanger Brass Band (Frederic Theodoloz): 95/95.5 = 95.25

4. Tertnes Brass (Paul Holland): 93/93.5 = 93.25

5. Brøttum Brass (David Morton): 92/94 = 93.00

6. Bjørsvik Brass (Andreas Hanson): 89/95 = 92.00

7. Oslo Brass Band (Sebastian Haukas): 90/92.5 = 91.25

8. Kleppe Musikklag (Tormod Flaten): 91/91 = 91.00

9. Jaren Hornmusikkforening (Maurice Donnet-Monay): 87/93 = 90.00

10. Rong Brass (Prof Nicholas Childs): 88/89 = 88.50 Soloist Prize: Vidar Nordli (trombone) — Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Best Section: Horns of Eikanger-Bjørsvik Musikklag

First Division: Adjudicators: Chris Houlding, Trond Madsen, Guro Haugli 1. Oslofjord Brass (Frode Amundsen): 97

2. Ila Brass Band (Stig Maersk): 96

3. Orskog Brass (Jonathan Bates): 95

4. Musikkorpset Gjallarhorn (Kjetil Djonne): 94

5. Krohnengen Brass Band (Svein Henrik Giske): 93

6. Sandefjord Brass Symposium (Trond Husebo): 92

7. Tomra Brass Band (Frans Violet): 91

8. Askøy Brass Band (Reid Gilje): 90

9. Hasle Brass (Robert Solberg Nilsen): 89

10. Sola Brass Band (Gwyn Evans): 88

11. Fjell Brass Band (Joseph Cook): 87

12. Molde Brass Band (Jens Kristian Mordal): 86 Best Soloist: Euphonium (Oslofjord Brass)

Best Section: Tubas of Krohnengen Brass Band

Second Division: Adjudicators: Isabelle Ruf-Weber, Chris King 1. Radoy Brass (Jacob Vilhelm Larsen): 95

2. Folleso Musikklag (Christian Pettersen Breistein): 94

3. Haukas Musikklag (Yngve Nikolaisen): 93

4. Flesland Musikklag (Margaret Sutherland Antrobus): 92

5. Trondheim Brassband (Andreas Havnen Hansen): 91

6. Oster Brass (Sindre Dalhaug): 90

7. Stangaland Brass (Melvin White): 89

8. Jolster Musikklag (Bjorn Breistein): 88

9. Sorum Musikklag (Philip Hannevik): 87

10. Tysnes Musikklag (Yngve Nikolaisen): 86

11. Manger Old Star Brass (Patrick Randefalk): 85

12. Bergen Brass Band (Thor-Arne Pedersen): 84

13. Bjorvika Brass Band (Age Jan Barlund): 83 Best Soloist: Folleso Musikklag

Best Section: Cornets of Radoy Brass

Third Division: Adjudicators: Elisabeth Fossan, Andreas Lackner 1. Gjesdal Brass Band (Russell Gray): 96

2. Agder Brass (Tom Brevik): 95

3. Lindas Brass (Reig Gilje): 93

4. Tertnes Amatorkorps (Thorgeir Thunestvedt): 91

5. Nes Musikkforening (Thorbjorn Lunde): 90.50

6. Tromso Brass (Vidar Alvestad): 90

7. Krohnengen Old Stars (KOS) (Oyvind Nikolaisen): 89.50

8. Skui Brassband (Rune Furoy Johansen): 89

9. Stavanger Kommunes Korps (Morten Ovrebekk): 88

10. Gjovik ByBrass (Morten Fagerjord): 87.50

11. Sagvag Musikklag (Karl Ole Midtbo): 87

12. Laksevag Musikkforening (Fredrick Schjelderup): 86.50

13. Moen Musikkforening (Ole Kristian Egge):86

14. Alexander Brassband (Morten E Hansen): 85 Best Soloist: Gjesdal Brass Band

Best Section: Tubas of Tertnes Amatørkorps

Fourth Division: Adjudicators: Elisabeth Fossan, Marius Hesby 1. Riska Brass Band (Arne Stian Aarrestad): 95

2. Haugaland Brass Band (Goran Lundberg): 94

3. Lyshornet Brass (Arild Ronaes): 93

4. Saksumdal Musikkforening (Andreas Halla): 92

5. Filadelfia Hornorkester Drammen (Thomas Tengelsen Whittington): 91

6. Imi Brass (Halvor Gaard): 90

7. Valdres Brass Band (Tor Arthur Hagen): 89

8. Jonsvatnet Brass (Gerard Rooker): 88

9. Grenland Brass (David Lyngvaer Erichsen): 87

10. Rosendal Musikklag (Yngve Nikolaisen): 86.50

11. Flora-Bremanger Brassband (Phil Goodwin): 86

12. Skeie Brass (Nigel Fielding): 85.50

13. Brumunddal Brass (Erling Johan Myrseth): 85 Best Soloist: Euphonium (Filadelfia Hornorkester Drammen)

Best Section: Trombones of Haugaland Brass Band

Fifth Division: Adjudicators: Guro Haugli, Hakon Skjaeret 1. Evanger Musikklag (Eirik Gjerdevik): 94

2. Kjolsdalen Musikklag (Arvid Anthun): 92

3. Holmestrand Brass (David Lyngvaer Eriksen): 91.50

4. Heroy Brass (Frode Dalhaug): 91

5. Fla Musikkorps (Ingrid Oien): 90.50

6. Langhus Brass (Thomas W. Tengelsen): 89.50

7. Floro Hornmusikk (Torgeir Halvorsen): 89

8. Lismarka/Mesnali Brass (Andres Halla): 88

9. Hetlevik Musikklag (Sturle Berntsen): 87.50

10. Frei Hornmusikk (Tom Ole Elgsaas): 87

11. Norheimsund Musikklag (Viljar Bjorsvik Rath): 86.50

12. Randaberg Musikkorps (Pal Magne Austnes-Undehaug): 85.50

13. Eikelandsfjorden Musikklag (Oddvar Nostdal): 85

14. Torpa BygdeBrass (Jon Kristian Solberg): 84.50 Best Soloist: Euphonium (Eikelandsfjorden Musikklag)

Best Section: Fla Musikkorps