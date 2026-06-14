Result: 2026 Dutch Open

Local favourites Provinciale Brassband Groningen reclaims the Dutch Open title on a day of double delight.

Results:

Championship Division:

Adjudicators: Tobias Terhardt; Margaret Antrobus; Bernd van Echelpoel

1. Provinciale Brassband Groningen (Paul van Gils): 94

2. De Bazuin Oenkerk A (Jaap Musschanga): 92

3. Brass Band Schoonhoven A (Glenn Van Looy): 91

4. Soli Brass (Anne van den Berg): 90

5. Brassband de Spijkerpakkenband (Erik Janssen): 88

Best Soloist: Jisse Kuipers (Provinciale Brassband Groningen)

First Division:

Adjudicators: Marco Leibach; Quirijn van den Bijlaard; Karl Ole Midtbø

1. Brassband Kirchenmusik Fluhli (Raul Sabiote): 94

2. Brassband Amersfoort (Vincent Verhage): 93

3. Hera Brass (Aline Werkamn-Schipper): 91

4. Brassband Kunst naar Kracht (Olaf Ritman): 90

Best Soloist: Johan de Wijs (Brassband Amersfoort)

Second Division:

Adjudicators: Marco Leibach; Quirijn van den Bijlaard; Karl Ole Midtbø

1. Gereformeerde Brassband Groningen (Jan Werkman): 93

2. Brassband Musik Frohsinn Oberburg (Jan Muller): 92

3. Brassband De Lofklank (Koen van der Molen): 90

4. Brass Band Duren (Martin Schladlich): 89

5. Brassband Looft den Heer (Gijs Heusinkveld): 87

6. Christelijke Brassband Euphonia Wolvega (Gerben Pol): 86

Best Soloist: Alice Hoekstra (Gereformeerde Brassband Groningen)