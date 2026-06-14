Result: 2026 Dutch Open

Results:
Championship Division:
Adjudicators: Tobias Terhardt; Margaret Antrobus; Bernd van Echelpoel
1. Provinciale Brassband Groningen (Paul van Gils): 94
2. De Bazuin Oenkerk A (Jaap Musschanga): 92
3. Brass Band Schoonhoven A (Glenn Van Looy): 91
4. Soli Brass (Anne van den Berg): 90
5. Brassband de Spijkerpakkenband (Erik Janssen): 88
Best Soloist: Jisse Kuipers (Provinciale Brassband Groningen)
First Division:
Adjudicators: Marco Leibach; Quirijn van den Bijlaard; Karl Ole Midtbø
1. Brassband Kirchenmusik Fluhli (Raul Sabiote): 94
2. Brassband Amersfoort (Vincent Verhage): 93
3. Hera Brass (Aline Werkamn-Schipper): 91
4. Brassband Kunst naar Kracht (Olaf Ritman): 90
Best Soloist: Johan de Wijs (Brassband Amersfoort)
Second Division:
Adjudicators: Marco Leibach; Quirijn van den Bijlaard; Karl Ole Midtbø
1. Gereformeerde Brassband Groningen (Jan Werkman): 93
2. Brassband Musik Frohsinn Oberburg (Jan Muller): 92
3. Brassband De Lofklank (Koen van der Molen): 90
4. Brass Band Duren (Martin Schladlich): 89
5. Brassband Looft den Heer (Gijs Heusinkveld): 87
6. Christelijke Brassband Euphonia Wolvega (Gerben Pol): 86
Best Soloist: Alice Hoekstra (Gereformeerde Brassband Groningen)