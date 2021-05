Record entry for Foden's on-line Whit Friday competitions

There will be a worldwide flavour to the march entertainment on offer at the forthcoming Foden's On-line Whit Friday events.

Foden's have announced details of the 118 bands who will compete in their 2021 Online Whit Friday Contests to be held on the weekend of Friday 28th & Saturday 29th May.

The contest which will be broadcast at 4.00pm each day has attracted entries from across the globe — with bands from each of the 'home' nations battling against ensembles from the USA, Japan, Singapore, Denmark and Australia, as well as a number of traditional Whit Friday 'scratch' bands.

Fantastic response

Speaking about the contest, Foden's Darren Lea told 4BR: "We have received a fantastic response and would like to thank all the competing bands for submitting their videos — once again the standard has been extremely high!"

Further details about the event will be released by the band over the coming weeks.

Championship Section:



Aldbourne Band (England)

Amersham Band (England)

Atlantic Brass Band (USA)

Bedroom Brass (England)

Bo'ness & Carriden (Scotland)

Brass Band of Central Florida (USA)

British Army Brass Band (England)

Cory Band (Wales)

Distant Brass (Wales)

Elland Silver (England)

Enderby Band (England)

GUS Band (England)

Hitchin Band (England)

Immortal Brass Eternally (Japan)

Kirkintilloch Kelvin Brass (Scotland)

St Dennis band (England)

Steel City Brass (England)

Stonehenge Silver (England)

SW COMMS Band (England)

UNISON Kinneil (Scotland)

Wantage Band (England)

Warringah Concert Brass (Australia)





First Section:



1st Old Boys (Northern Ireland)

Arhus Brass (Denmark)

Bilton Silver (Rugby) Band (England)

Bollington Brass (England)

Chiltern Hills Brass (England)

City of Bristol Brass (England)

Eccles Borough (England)

Five Lakes Silver Band (USA)

Freckleton (England)

Hade Edge (England)

Houston Brass Band (USA)

Jackfield Band (England)

Langley Band (England)

Lindley (England)

Marsden Silver Prize (England)

Milton Keynes Brass (England)

Pontardulais Town (Wales)

Rockville Brass Band (USA)

Seindorf Arian Deiniolen (Wales)

Strabane Brass (Northern Ireland)

Strata Brass (England)

Third Carrickfergus (Northern Ireland)

VBS Poynton Band (England)

Wotton-under-Edge Silver (England)





Second Section:



Annan Town (Scotland)

Audley Brass (England)

Bearpark & Esh Colliery Band (England)

Downton Band (England)

Gresley Colliery Band (England)

Hinnerup Garden (Denmark)

Lochgelly (Scotland)

Selkirk Silver (Scotland)

Tendring Brass (England)

Wakefield Metropolitan Brass (England)

Wantage Concert Brass (England)





Third Section:



Bendigo United Brass (Australia)

Darwen Brass (England)

Dungannon Silver (Northern Ireland)

Ireland Colliery (Chesterfield) Band (England)

Langholm Town (Scotland)

Littleport Brass (England)

Rode Hall Silver (England)

Seindorf Beaumaris (Wales)

Skelmersdale Prize (England)

Western Brass (Australia)

Wroughton Silver (England)





Fourth Section:



Abbey Brass (Abingdon) (England)

Amersham Community Brass (England)

Banovallum Brass (England)

City of Birmingham Brass (England)

Cross Keys Silver (Wales)

Dobcross Youth (England)

Golborne Brass (England)

Littleborough (England)

Loxley Silver (England)

Red Admiral Brass (England)

Royal Oakeley Silver (Wales)

Royston Town (England)

St. John's Band (Mossley) (England)

Test Valley Brass (England)

Trentham Brass (England)

Whit Spirit (Worldwide)

Wincanton Silver (England)





Non-Contesting Section:



Age UK 'Creating a Buzz' Band (England)

Amersham Concert Brass (England)

Audley Community Band (England)

Camping and Caravanning Club Brass (UK wide)

Elland Silver Community Brass (England)

Fakenham Town (England)

Galashiels Town (Scotland)

King's College London Brass (England)

King's Lynn Town (England)

Langley Community Brass (England)

Poyntzpass Silver (Northern Ireland)

Salvo Brass (England)

South Derbyshire Music Centre Family Brass (England)

The Ambassadors (England)

University of Huddersfield Brass (England)

University of Manchester Brass (England)

Woodhouse Prize (England)





Youth Section:



Brass Roots — Amersham (England)

Coleshill Youth Brass (England)

Dobcross Training (England)

Elland Silver Training (England)

Elland Silver Youth (England)

Enderby Youth (England)

Gresley Colliery Youth (England)

Lions Junior Brass (England)

Lions Youth Brass (England)

Macclesfield Youth Brass (England)

Mbale Schools Band (Uganda)

Oldham Music Centre Senior Band (England)

St Helens Youth Beginners Brass (England)

St Helens Youth Brass (England)

Tameside Youth/Hattersley Brass (England)

The National Youth Band of Denmark (Denmark)

UWCSEA Dover Brass Band — Singapore (Singapore)