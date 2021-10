Dutch get ready to rejoice with National return

The 2021 Dutch National Championships take place in Utrecht on the weekend — with the world premiere of Edward Gregson's test piece to look forward to.

The long-awaited world premiere of Edward Gregson's 'The World Rejoicing' (Variations on a Lutheran Chorale) will take place at The Netherlands National Championships in Utrecht on the weekend.

Single day

The 40th edition of the contest will be hosted at the Tivolivredenburg in Utrecht on Saturday — in a championship that has been condensed into a singular day of competition comprising five sections. The action starts at 8.30am (local time).

The Championship Section will see 10 bands perform Edward Gregson's long awaited work, with the composer in attendance.

4BR Editor Iwan Fox is making the trip to enjoy the action and provide live reporting on the day. The contest is being recorded by BrassPass.tv with performances made available within 24 hours of the event.

Competing bands

Championship Division:



Set Work: 'The World Rejoicing' (Variations on a Lutheran Chorale) — Edward Gregson

Adjudicators: Jan de Haan; David Thornton; Bertrand Moren

Altena Brass (Ward de Ketelaere)

Amsterdam Brass (Paul van Gils)

Brass Band Limburg (Renato Meli)

Brass Band Schoonhoven A (Benny Wiame)

Brassband De Wâldsang (Rieks van der Velde)

Brassband Rijnmond (Chris Derikx)

Brassband de Spijkerpakkenband (Ido-Gerard Kempenaar)

De Bazuin Oenkerk (Jaap Musschenga)

Provinciale Brassband Groningen (Richard Visser)

Soli Brass (Anne van den Berg)

First Division:



Set Work: From San Marco Quarter (Joop van Dijk)

Adjudicators: Jan de Haan; David Thornton; Bertrand Moren

Brassband Amersfoort (Vincent Verhage)

Brassband Breukelen (Erik van de Kolk)

Brassband Oefening en Uitspanning (Anno Appelo)

Brassband Pro Rege (Anne van den Berg)

Chr. Brassband Excelsior (Rieks van der Velde)

Kunst naar Kracht (Pieter Koster)

Second Division:



Set Work: Signature: Fantasy in Two Movements (Hendrik de Boer)

Adjudicator: Patrik Randefalk; Kevin Houben; Frans-Aert Burghgraef

Brassband Constantijn Huygens (Richard Visser)

Brassband David (Wilbert Zwier)

Brassband De Lofklank (Gerk Huisma)

Brassband Excelsior Ferwert (Gijs Heusinkveld)

Brassband Gloria Dei (Piet van der Heide)

Brassband Schoonhoven B (Zoran Rosendahl)

Gereformeerde Brassband Groningen (Jan Werkman)

Looft den Heer (Gijs Heusinkveld)

Martini brassband (Rieks van der Velde)

Third Division:



Set Work: The Final Frontier (Geert Jan Kroon)

Adjudicator: Patrik Randefalk; Kevin Houben; Frans-Aert Burghgraef

Backum Brass Castricum (Harmen Cnossen)

Brassband Immanuel (Jan Werkman)

Brassband Kunst en Vriendschap (Henk van Loon)

Greidebrass (Marco Middelberg)

Fourth Division:



Set Work: Green (Tjeerd Nijhof)

Adjudicator: Patrik Randefalk; Kevin Houben; Frans-Aert Burghgraef

Chr. Muziekvereniging Blaast de Bazuin (Piet Visser)

Christelijke Brassband Advendo Burum (Stefan de Groot)

Further information: https://www.enbk.nl/NBK+2021