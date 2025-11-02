                 

Results: 2025 Siddis Championship

Eikanger claims a fourth consecutive title as they lead the Nordic entertainment in Stavanger.

stavanger
  Eikanger claims a 22nd Siddis title

Sunday, 02 November 2025

        

Results:

Elite Division:

Fartein Valen
Adjudicators: Armin Bachmann; Gunther Reissegger; Anne Crookston

1. Eikanger-Bjorsvik Musikklag (Reid Gilje)
2. Kleppe Musikklag (Tormod Flaten)
3. Tertnes Brass (Margie S. Antrobus)
4. Manger Musikklag (Magnus Brandeth)
5. Stavanger (Espen Westbye)
6. Jaren Hornmusikkforening (Kjetil Djonne)
7. Krohnengen (Philip Hannevik)
8. Bjorsvik Brass (Andrea Hanson)
9. Oslo Brass (Sebastian Haukas)

Entertainment Prize: Kleppe Musikklag
Best Soloist: Rikke Kleppa (flugel) — Jaren Hornmusikkforening


First Division:

Fartein Valen
Adjudicators: Michael Fowles; Lise Solberg Nilsen

1. Oslofjord Brass (David Morton)
2. Askoy Brass (Svein Henrik Giske)
3. Flesland Musikklag (Margie S. Antrobus)
4. Musikkorpset Gjallarhorn (Rune Hannisdal)
5. Sola Brass (Gwyn Evans)
6. Radoy Brass (Bjorn Breistein)
7. Rong Brass (Joseph Cook)
8. Hasle Brass (Kristoffer Lesitad Woien)
9. Tysnes Musikklag (Yngve Nikolaisen)*

Entertainment Prize: Oslofjord Brass
Best Soloist: Mads Urdahl-Aasen (euphonium) — Musikkorpset Gjallarhorn
* Played over time — no consequence to final placement


Second Division:

Kuppelhallen
Adjudicator: Clare Farr; Stian Aareskjold

1. Alexander Brass (Gwyn Evans)
2. Stangaland Brass (Yngve Nikolaisen)
3. Stavanger Kommunes Korps (Morten Ovrebekk)
4. Bergen Brass (Thor-Arne Pedersen)
5. Agder Brass (Robert Sylta)
6. Haukas Musikklag (Egil Magnussen)
7. Krohnengen Old Stars (Oyvind Raknes Nikolaisen)
8. Gjesdal Brass (Jonas Skartveit Rogne)
9. Sagvag Musikklag (Havard Kroka)
10. Folleso Musikklag (Oddvar Nostdal)
11. Oygarden Brass (Aidan Smith)
12. Manger Old Star Brass (Patrik Randefalk)
13. Oster Brass (Henrik Dagestad-Dalhaug)
14. Lindas Brass (Ben Hirons)

Entertainment Prize: Stangaland Brass
Best Soloist: Solo cornet (Haukas Musikklag)


Third Division:

Zetlitz
Adjudicators: Frode Amundsen; Torild Berg

1. Tertnes Amatorkorps (Jane Westervik)
2. Moen Musikkforening (Ole Kristian Egge)
3. Haugaland Brass (Paul Hughes)
4. Salhus Musikklag (Thor-Arne Pedersen)
5. Langhus Brass (Thomas W. Tengelsen)
6. Skui Brassband (Rune Furoy Johansen)
7. Seim Musikklag (Torstein Holmas)
8. Laksevag Musikkforening (Arian Pedersen)
9. Lyshornet Brass (Torstein Avar Sollien)
10. Riska Brass (Arne Stian Aarrestad)
11. Rosendal Musikklag (Sebastian Lamberg Torjusen)
12. IMI Brass (Halvor Frafjord Gaard)
13. Hetlevik Musikklag (Fredrick Schjeldrup)
14. Indre Torungen Brass Ensemble (Lars-Bjornar Strengenes)
15. Norheimsund Musikklag (Viljar Bjorsvik Rath)
16. Skeie Brass (Laurits Heyerdahl Huso)

Entertainment Prize: Langhus Brass
Best Soloist: Finn Christian Larsen (cornet) — Tertnes Amatorkorps


Fourth Division:

Lille Konsertsal
Adjudicators: Jens T. Larsen; Kristin Hetland

1. Tasta Brass (Morten Ovrebekk)
2. SBB Ung (Clive Zwanswiniski)
3. Flekkefjord Musikkorps (Espen Loga)
4. Eidsberg Brassband (Sverre Wessel Caspersen)
5. Fitjar Musikklag (Svein Roger Koppang)
6. Avaldsnes Brass (Karl Borge Ask)
7. Karmsund Brass (Kristian Thulin)
8. Randaberg Musikkorps (Emil Bjorklund)
9. Musikkorpset Heimdal (Linas Dakinevicius)
10. Alvik Musikklag (Joacim Gjerdevik)
11. Valestrand Musikklag (Vibecke Eide Kleiven)
12. Musikkorpset Havtonar (Kristine Kalsto)
13. Grablaserne (Paul Fensom)
14. Julebygda Brass (Erlend Sannerud)

Entertainment Prize: Fitjar Musikklag
Best Soloist: Sarah Lie Koppang (horn) — Fitjar Musikklag

        

