Results: 2026 London & SC Regional Championships

Fulham and Crystal Palace claim the titles on the first day at Stevenage.

Fulham
  Fulham claimed the First Section honours in Stevenage

Saturday, 21 March 2026

        

Results:

First Section:

Adjudicators: David Hirst; Steven Mead

1. Fulham (Alan Thomas)*
2. East of England Co-op (Mark Ager)*
3. Wantage Concert Brass (Daniel Hall)
4. Thundersley Brass (Melvin White)
5. Tilbury (Melvin White)
6. Medway (Alan Gifford)
7. Bedford Town (Craig Patterson)
8. St. Sebastian Wokingham (John Watts)
9. Epsom & Ewell (Tariq Ahmed)
10. Cawston (Leigh Sharpe)
11. Horsham Borough (Will Wilkins)
12. City of Cambridge (Phillip Fisher)
13. Egham (Gareth Green)
14. Chinnor Silver (Chris Andrews)

* Qualify for National Final

Best Principal Cornet: Alice Godfrey (Fulham)
Best Soprano: Joel Newsome Hubbard (Fulham)
Best Bass Section: Wantage Concert Brass

Fourth Section:

Adjudicators: Andrea Price; Jonathan Bates

1. Crystal Palace (Jim Lynch)*
2. Brighton & Hove City Brass (Rom Stanko)*
3. City of Oxford (Douglas Brown)*
4. City of Colchester (Jayne Barnes)
5. Hadstock Silver (Tomos Morgan)
6. Pangbourne & District Silver (Stewart Lewins)
7. Regent Community Brass (Simon Tong)
8. Letchworth Garden City (Tim Welch)
9. Cottenham (Peter Mackley)
10. Woodbridge Excelsior (Alan Duguid)
11. Witney Town (Guy James)
12. Royston Town (Steve Earley)
13. Dereham (Tony Hampton)
14. Abbey Brass (Neil Brownless)
15. Wantage Academy (Gavin Clemons)
16. Reading Spring Gardens (Stephen Buckell)
17. Patcham Silver (James Benka-Coker)

* Qualify for National Final

Best Instrumentalist: Liz Price (cornet) Brighton & Hove City Brass
Best Bass Section: Woodbridge Excelsior
Youngest Player: Witney Town

        

March 21 • Durham Miners Institute, Felling and Driffield take the first three titles in Durham



