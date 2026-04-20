Results: 2026 Vlaams Flemish Open Championship

Results:
Report to follow...
Section A:
Set Work: Sotscop (Ben Haemhouts)
Adjudicators: Margaret Antrobus; Jan de Haan; Christophe Jeanbourquin
1. Hauts de France (Luc Vertommen): 94
2. Brass Band Schoonhoven (Katrina Marzella-Wheeler): 93
3. Brassband Heist (Jef Verheyden): 90
4. Brassband Rijnmond (Luc Vertommen): 88
5. Brass Band Leieland (Sam Werbrouck): 87
Best Performance of Set Work: Brass Band Schoonhoven
Best Instrumentalist: Cedic Gesquiere (principal cornet) — Hauts de France
Section B:
Set Work: Aspects of the Sky (Hans Loirs)
1. Young Brass Band Willebroek (Lode Violet): 92
2. Brass Band Atout Vent (William Houssoy/Benoit Meurin): 90
3. Brass Band du Conservatoire d'Esch-sur-Alzette (Claude Schlim): 87
4. Brassband Province de Liege (Albert Vanlacker): 86
Best Performance of Set Work: Young Brass Band Willebroek
Section C:
Set Work: Cityscape (Jan Haderman)
1. Brass Band Sklepucini (Vilmantas Vapsva): 89
2. Brass Band Musikgesellschaft Horhausen (Daniel Gruber): 88
3. Brassband David Zwolle (Frank Ritsema): 86
4. Markham & District (Gary Davies): 85
5. Brassband Roosendaal (Ward Dierick): 84
Best Performance of Set Work: Brass Band Musikgesellschaft Horhausen
Section D:
Set Work: Be Thou My Vision (arr. Vertommen)
1. Brassband Leest (Lode Violet): 90
2. De Kempengalm Vlimmeren (Lorenz Havermans): 88
3. Academic Brass Band (Luc Van Gorp): 87
4. Brass Band de Thudinie (Sebastien Rousseau): 86
5. Brass Band Lembeek (Hans Loris): 85
6. United Brass (Thomas Mellaerts): 84