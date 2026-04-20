Results: 2026 Vlaams Flemish Open Championship

Hauts de France warms up for Linz with victory in Mechelen, as Young Brass Band Willebroek, Brass Band Sklepucini and Brassband Leest claim section wins.

Hauts de France
  Hauts de France will now head to the European Championships in Linz

Monday, 20 April 2026

        

Results:


Report to follow...

Section A:

Set Work: Sotscop (Ben Haemhouts)
Adjudicators: Margaret Antrobus; Jan de Haan; Christophe Jeanbourquin

1. Hauts de France (Luc Vertommen): 94
2. Brass Band Schoonhoven (Katrina Marzella-Wheeler): 93
3. Brassband Heist (Jef Verheyden): 90
4. Brassband Rijnmond (Luc Vertommen): 88
5. Brass Band Leieland (Sam Werbrouck): 87

Best Performance of Set Work: Brass Band Schoonhoven
Best Instrumentalist: Cedic Gesquiere (principal cornet) — Hauts de France

Section B:

Set Work: Aspects of the Sky (Hans Loirs)
Adjudicators: Margaret Antrobus; Jan de Haan; Christophe Jeanbourquin

1. Young Brass Band Willebroek (Lode Violet): 92
2. Brass Band Atout Vent (William Houssoy/Benoit Meurin): 90
3. Brass Band du Conservatoire d'Esch-sur-Alzette (Claude Schlim): 87
4. Brassband Province de Liege (Albert Vanlacker): 86

Best Performance of Set Work: Young Brass Band Willebroek

Section C:

Set Work: Cityscape (Jan Haderman)
Adjudicators: Margaret Antrobus; Jan de Haan; Christophe Jeanbourquin

1. Brass Band Sklepucini (Vilmantas Vapsva): 89
2. Brass Band Musikgesellschaft Horhausen (Daniel Gruber): 88
3. Brassband David Zwolle (Frank Ritsema): 86
4. Markham & District (Gary Davies): 85
5. Brassband Roosendaal (Ward Dierick): 84

Best Performance of Set Work: Brass Band Musikgesellschaft Horhausen

Section D:

Set Work: Be Thou My Vision (arr. Vertommen)
Adjudicators: Margaret Antrobus; Jan de Haan; Christophe Jeanbourquin

1. Brassband Leest (Lode Violet): 90
2. De Kempengalm Vlimmeren (Lorenz Havermans): 88
3. Academic Brass Band (Luc Van Gorp): 87
4. Brass Band de Thudinie (Sebastien Rousseau): 86
5. Brass Band Lembeek (Hans Loris): 85
6. United Brass (Thomas Mellaerts): 84

        

Hauts de France

