Results: 2026 French Open Championships

Report to follow.
Championship Section:
Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans (President)
1. Carlton Main Frickley Colliery (Allan Withington): 119.00
First Division:
Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans
1. Witton Albion Band (Mike Jones): 116.00
2. Flixton Band (Aidrian Smith): 115.00
Second Division:
Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans
1. A Tours de Brass (Stephane Balzeau): 114.00
2. Brass Band De La Vienne (Mathias Charton): 111.00
Fourth Division:
Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans
1. Brass Band du CRR de Tours (David Hubert): 108.00
Overall Best Soloist: Ian McEwan (euphonium) — Carlton Main Frickley Colliery
March Competition:
1. Carlton Main Frickley Colliery: 96
2. Witton Albion Band: 92
3. Flixton Band: 91
4. A Tours de Brass: 84
5. Brass Band de la Vienne: 83
6. Brass Band du CRR de Tours: 81
Public Performance:
1. Flixton Band
2. Brass Band de la Vienne