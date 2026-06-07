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Results: 2026 French Open Championships

Carlton Main Frickley leads the prize winners in Amboise at the 30th French Open Championship

Carlton Main
  Carlton Main played at the contest and gave the Gala Concert at the event

Sunday, 07 June 2026

        

Report to follow.

Championship Section:

Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans (President)

1. Carlton Main Frickley Colliery (Allan Withington): 119.00

First Division:

Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans

1. Witton Albion Band (Mike Jones): 116.00
2. Flixton Band (Aidrian Smith): 115.00

Second Division:

Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans

1. A Tours de Brass (Stephane Balzeau): 114.00
2. Brass Band De La Vienne (Mathias Charton): 111.00

Fourth Division:

Adjudicators: Peter Collins; Laurent Douvre; Chris Jeans

1. Brass Band du CRR de Tours (David Hubert): 108.00

Overall Best Soloist: Ian McEwan (euphonium) — Carlton Main Frickley Colliery

March Competition:

1. Carlton Main Frickley Colliery: 96
2. Witton Albion Band: 92
3. Flixton Band: 91
4. A Tours de Brass: 84
5. Brass Band de la Vienne: 83
6. Brass Band du CRR de Tours: 81

Public Performance:

1. Flixton Band
2. Brass Band de la Vienne

        

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Trombonist, composer, conductor

               

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