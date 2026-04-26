Result: 2026 European Youth Championships Premier Section

Premier delight for Hordaland Ungdomsbrassband as Norway reigns supreme in Linz.

1. Hordaland Ungdomsbrassband (Reid Gilje): 95 2. Catch Basin Brass Band (Georg Pranger): 94 3. Liberty Brass Band Junior (Roman Ledergerber): 93 4. The National Youth Brass Band of Denmark (Stig Maersk): 91 5. Jugend Brass Band Oberosterreich (Thomas Beiganz): 89 6. Seindorf Ieuenctid Beaumaris (Pete Cowlishaw): 8 7. Youth Brass 2000 (Chris Jeans): 86

Become a supporter and help make our future secure.

4barsrest continues to be a proudly independent voice. There are no paywalls to overcome to be able to enjoy what we do to keep our journalism at the heart of the brass banding world. Support us with a one-off donation or subscribe from just £2.50 per month.