Result: 2026 European Youth Championships Premier Section

Premier delight for Hordaland Ungdomsbrassband as Norway reigns supreme in Linz.

Sunday, 26 April 2026

        

Premier Section:

Adjudicators: Grethe Tonheim and Jan Van der Roost

1. Hordaland Ungdomsbrassband (Reid Gilje): 95
2. Catch Basin Brass Band (Georg Pranger): 94
3. Liberty Brass Band Junior (Roman Ledergerber): 93
4. The National Youth Brass Band of Denmark (Stig Maersk): 91
5. Jugend Brass Band Oberosterreich (Thomas Beiganz): 89
6. Seindorf Ieuenctid Beaumaris (Pete Cowlishaw): 8
7. Youth Brass 2000 (Chris Jeans): 86

Best Soloist: Luca Bodmar (cornet) — Liberty Brass Band Junior

        

Linz

Result: 2026 European Youth Championships Development Section

April 26 • Its a Norwegian one and two as the title is claimed by Smoras Skolemusikk.

Flowers

Result: 2026 European Championships Championship Section

April 25 • History is made as Flowers Band are crowned Champions of Europe on their contest debut.

Linz

Result: 2026 European Championships Challenge Section

April 25 • Brass Band Wipptal claims the honours and takes the title back to Italy.

What's on »

Newstead Brass - St George's Day Celebration

Saturday 25 April • St Wilfrid's Church. Church Street, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 8LA

Newstead Brass - St George's Day Celebration

Saturday 25 April • St Wilfrid's Church. Church Street, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 8LA

Regent Hall Concerts - Central Band of the Royal Air Force

Friday 1 May • Regent Hall. (The Salvation Army). 275 Oxford Street. London W1C2DJ

Regent Hall Concerts - Royal Greenwich Brass Band

Sunday 3 May • St Alfege Church. Greenwich Church Street SE10 9BJ

Regent Hall Concerts - FiveBy5 Trumpet Quintet

Tuesday 5 May • Charlton House and Gardens. Charlton Road, . London. . SE7 8RE

Vacancies »

CLEETHORPES BAND CIO

April 23 • Cleethorpes Band are seeking a Musical Director. The band rehearse on Thursday and Sunday evenings. Placed 3rd in the North of England 4th section contest. We are a registered charity and have a thriving training band.

Leicestershire Co-op Band

April 23 • SOLO HORN Vacancy. The Leicestershire Co-op Band (2nd Section National Finalists & 1st Section from 2027) have a vacancy for Solo Horn. We are an ambitious band with a healthy balance of contests and concerts, always striving for high musical standards.

City of Norwich Brass

April 23 • City of Norwich Brass are seeking a talented and confident solo (tutti) cornet player to join our friendly and ambitious band. We offer a welcoming environment with a diverse and challenging musical repertoire playing at regular concerts and contests

