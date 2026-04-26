Result: 2026 European Youth Championships Premier Section

Result:
Premier Section:
Adjudicators: Grethe Tonheim and Jan Van der Roost
1. Hordaland Ungdomsbrassband (Reid Gilje): 95
2. Catch Basin Brass Band (Georg Pranger): 94
3. Liberty Brass Band Junior (Roman Ledergerber): 93
4. The National Youth Brass Band of Denmark (Stig Maersk): 91
5. Jugend Brass Band Oberosterreich (Thomas Beiganz): 89
6. Seindorf Ieuenctid Beaumaris (Pete Cowlishaw): 8
7. Youth Brass 2000 (Chris Jeans): 86
Best Soloist: Luca Bodmar (cornet) — Liberty Brass Band Junior