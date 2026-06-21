Results: 2026 West of England Bandsmen's Festival

Results:
Updated results to follow...
Championship Section:
Adjudicator: Dr Stephen Cobb
Test piece: English Heritage (George Lloyd)
1. GUS Band (Christopher Bond): 190
2. St Dennis (Darren R Hawken): 188
3. Roche Brass (Matt Green): 184
Best Player in Section: Luke Barker (cornet) — St Dennis
To confirm: Staffordshire (Lee Woodward); St Austell (Steve Sykes); Camborne (Gareth Churcher)
March:
Molinnis Park (Paul Saggers)
1. GUS Band
2. St Dennis
3. Camborne Town
First Section:
Adjudicator: Stephen Cobb
Test piece: Ancestral Tides (Christopher Bond)
1. Bodmin Town (Gwilym Davies): 186
2. Forest of Dean (Martyn Patterson): 177
Best Player in Section: Yasmin Stevens (flugel) — Bodmin
Hymn Tune:
Love Divine (arr. Iain McKnight)
1. Bodmin Town
2. Forest of Dean
Second Section:
Adjudicator: Stephanie Binns
Test piece: Penlee (Simon Dobson)
1. St Keverne (Karl Long): 175
2. Lydney Town (Thomas Dunne): 174
3. Shrewton Silver (Kevin Robbins): 171
Best Player in Section: James Burns (cornet) — St Keverne
March:
Cornish Cavalier (WE Moyle)
Third Section:
Adjudicator: Stephen Cobb
Smoke Sketches (Daniel Hall)
1. Saltash Town (Joshua Green): 130
2. Jubilee Brass (Oxford) (Clifford Sadler): 128
3. Illogan Sparnon Silver (Shaun Marsden): 125
Best Player in Section: Theresa Taylor (euphonium) — Jubilee Brass)
Fourth Section:
Adjudicator: Stephen Cobb
Test piece: Little Suite for Brass (Malcolm Arnold)
1. Pendennis Brass (Harry Weir): 130
2. Lostwithiel Town (Norman Pendray): 125
3. Bugle Silver (Aaron Harvey): 122
To confirm: Carharrack & Day Silver (Suzanne Thomson); Plymouth City Brass Academy (Paul Norley)
Best Player in Section: Gareth Thomas (cornet) — Pendennis Brass
Youth Section:
Adjudicator: Christopher Binns
Own Choice & Test piece: Treskerby (Monty Pearce)
1. St Austell Youth (Mark Arnold)
2. St Dennis Youth (Darren R. Hawken)
Best Player in Section: Neythen Powell-Jones (euphonium) — St Austell Youth
Best Cornet Player: Evan Godfrey (St Austell Youth)
Training Section:
Adjudicator: Christopher Binns
Own Choice
1. Indian Queens Training (Bec Eddy)
2. Plymouth City Training Brass (Beth Striongman)
Best Player in Section: Drumkit (Plymouth City Training Brass)
Best Cornet Player: Carenza Heasman (Indian Queens Training)
Deportment:
1. Illogan Sparnon Silver
2. Bodmin Town
3. GUS Band
Overall individual awards:
Best Soprano: Jack Wilson (GUS Band)
Best Cornet: Luke Barker (St Dennis)
Best Flugel: Yasmin Stevens (Bodmin)
Best Horn: Ailsa Russell (GUS Band)
Best Baritone: Andrew Rigby (GUS Band)
Best Euphonium: Kim Kenerdine (St Dennis)
Best Trombone Section: GUS Band
Best Bass Section: GUS Band
Best Percussion Section: Bodmin
Centenary Cup Awards:
Youngest Player: Jowan Reynolds (St Newlyn East) — aged 6
Oldest Player: Glyn Thomas (Pendennis Brass) — aged 88
David Jane Awards:
The Jane Family Cup: Sue and Courtney Berryman
The Lang Bennetts Cup: Anna Minear