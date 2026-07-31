Siddis confirms 64 band line-up

The Siddis Brass Entertainment Championships will be packed with competing bands.

The organisers of Siddis Brass, Norway's premier national entertainment competition has confirmed that 64 bands have entered the five sections of the event to be held in Stavanger on Saturday 7th November.

Hosted at Stavanger Bjergsted Music Centre, which includes the imposing Stavanger Konserthus, the event will also be live stream broadcast by World of Brass, bringing the action directly to brass band fans across the globe.

The winner of the Elite Division gains an invitation to the following year's Brass in Concert Championship, whist there are generous prize packages on offer the successful bands in each section. Welcome visitors this year include Dublin Silver Band for the USA who will compete in the First Division.

The Gala Concert this year will be headlined by the outstanding trumpet player Ole Edvard Antonsen.

Competing bands

The provisional line-up for the event is:

Elite Division:

Bjorsvik Brass

Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Jaren Hornmusikkforening

Kleppe Musikklag

Krohnengen

Manger Musikklag

Oslo Brass

Oslofjord Brass

Stavanger

Tertnes Brass

First Division:

Askøy Brass

Dublin Silver Band

Flesland Musikklag

Musikkorpset Gjallarhorn

Radøy Brass

Rong Brass

Sandefjord Brass Symposium

Sola Brass

Tomra Brass

Second Division:

Alexander Brass

Agder Brass

Bergen Brass

Folleso Musikklag

Gjesdal Brass

Hasle Brass

Haukas Musikklag

KOS Krohnengen Old Stars

Moen Musikkforening

Sagvag Musikklag

Stangaland Brass

Stavanger Kommunes Korps

Sørum Musikklag

Tertnes Amatørkorps

Tysnes Musikklag

Third Division:

Fjell Brass

Haugaland Brass

Hetlevik Musikklag

IMI Brass

Indre Torungen Brass Ensemble

Laksevag Musikkforening

Langhus Brass

Lindas Brass

Lyshornet Brass

Norheimsund Musikklag

Oster Brass

Riska Brass

Salhus Musikklag

SBB Ung

Seim Musikklag

Skeie Brass

Fourth Division:

Avaldsnes Brass

Eidsberg Brassband

Fitjar Musikklag

Flekkefjord Musikkorps

Hinna Brass

Karmsund Brass

Musikkorpset Havtonar

Musikkorpset Heimdal

Randaberg Musikkorps

Rosendal Musikklag

Sotra Brass

Tasta Brass

Valestrand Musikklag

Alvik Musikklag