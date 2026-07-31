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Siddis confirms 64 band line-up

The Siddis Brass Entertainment Championships will be packed with competing bands.

Siddis Brass
  Siddis Brass will see 64 bands take part

Friday, 31 July 2026

        

The organisers of Siddis Brass, Norway's premier national entertainment competition has confirmed that 64 bands have entered the five sections of the event to be held in Stavanger on Saturday 7th November.

Hosted at Stavanger Bjergsted Music Centre, which includes the imposing Stavanger Konserthus, the event will also be live stream broadcast by World of Brass, bringing the action directly to brass band fans across the globe.

The winner of the Elite Division gains an invitation to the following year's Brass in Concert Championship, whist there are generous prize packages on offer the successful bands in each section. Welcome visitors this year include Dublin Silver Band for the USA who will compete in the First Division.

The Gala Concert this year will be headlined by the outstanding trumpet player Ole Edvard Antonsen.

Competing bands

The provisional line-up for the event is:

Elite Division:

Bjorsvik Brass
Eikanger-Bjørsvik Musikklag
Jaren Hornmusikkforening
Kleppe Musikklag
Krohnengen
Manger Musikklag
Oslo Brass
Oslofjord Brass
Stavanger
Tertnes Brass

First Division:

Askøy Brass
Dublin Silver Band
Flesland Musikklag
Musikkorpset Gjallarhorn
Radøy Brass
Rong Brass
Sandefjord Brass Symposium
Sola Brass
Tomra Brass

Second Division:

Alexander Brass
Agder Brass
Bergen Brass
Folleso Musikklag
Gjesdal Brass
Hasle Brass
Haukas Musikklag
KOS Krohnengen Old Stars
Moen Musikkforening
Sagvag Musikklag
Stangaland Brass
Stavanger Kommunes Korps
Sørum Musikklag
Tertnes Amatørkorps
Tysnes Musikklag

Third Division:

Fjell Brass
Haugaland Brass
Hetlevik Musikklag
IMI Brass
Indre Torungen Brass Ensemble
Laksevag Musikkforening
Langhus Brass
Lindas Brass
Lyshornet Brass
Norheimsund Musikklag
Oster Brass
Riska Brass
Salhus Musikklag
SBB Ung
Seim Musikklag
Skeie Brass

Fourth Division:

Avaldsnes Brass
Eidsberg Brassband
Fitjar Musikklag
Flekkefjord Musikkorps
Hinna Brass
Karmsund Brass
Musikkorpset Havtonar
Musikkorpset Heimdal
Randaberg Musikkorps
Rosendal Musikklag
Sotra Brass
Tasta Brass
Valestrand Musikklag
Alvik Musikklag

        

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