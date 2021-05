Results: 2021 Foden's online Whit Friday Championships

There are victories for Cory, 1st Old Boys, Wantage Concert Brass, Seindorf Beaumaris Cross Keys Silver, University of Huddersfield Brass, Elland Silver Youth and Macclesfield Youth as a worldwide audience enjoys the virtual Whit Friday treats

119 bands provided wonderful entertainment over the two days of competition

Results: Championship Section:

1. Cory Band (Wales)

2. Bedroom Brass (England)

3. GUS Band (England) First Section:

1. 1st Old Boys (Northern Ireland)

2. Strata Brass (England)

3. Houston Brass Band (USA) Second Section:

1. Wantage Concert Brass (England)

2. Lochgelly (Scotland)

3. Wakefield Metropolitan Brass (England) Third Section:

1. Seindorf Beaumaris (Wales)

2. Langholm Town (Scotland)

3. Skelmersdale Prize (England) Fourth Section:

1. Cross Keys Silver (Wales)

2. City of Birmingham Brass (England)

3. Littleborough (England) UnRegistered Section:

1. University of Huddersfield Brass (England)

2. University of Manchester Brass (England)

3. The Ambassadors (England) Youth Section:

1. Elland Silver Youth (England)

2. UWCSEA Dover Brass Band — Singapore (Singapore)

3. Lions Youth Brass (England) Most Innovative Presentation: Macclesfield Youth Overall Results:

1. Cory Band (Championship)

2. Bedroom Brass (Championship)

3. GUS Band (Championship)

4. British Army Brass Band (Championship

5. Aldbourne Band (Championship)

6. Atlantic Brass Band (Championship)

7. Brass Band of Central Florida (Championship)

8. St Dennis Band (Championship)

9. Amersham Band (Championship)

10. Elland Silver (Championship)

11. 1st Old Boys (First)

12. Enderby Band (Championship)

13. Kirkintilloch Kelvin Brass (Championship)

14. Strata Brass (First)

15. UNISON Kinneil (Championship)

16. Houston Brass Band (First)

17. Eccles Borough (First)

18. Bo'ness & Carriden (Championship)

19. Third Carrickfergus (First)

20. Five Lakes Silver Band (First)

21. Wantage Band (Championship)

22. Marsden Silver Prize (First)

23. Stonehenge Silver (Championship)

24. Lindley (First)

25. Arhus Brass (First)

26. Seindorf Arian Deiniolen (First)

27. Strabane Brass (First)

28. VBS Poynton Band (First)

29. Hitchin Band (Championship)

30. Steel City Brass (Championship)

31. Distant Brass (Championship)

32. Jackfield Band (First)

33. Immortal Brass Eternally (Championship)

34. Hade Edge (First)

35. Pontardulais Town (First)

36. SW COMMS Band (Championship)

37. Bollington Brass (First)

38. Langley Band (First)

39. Chiltern Hills Brass (First)

40. Rockville Brass Band (First)

41. Milton Keynes Brass (First)

42. Freckleton (First)

43. Wantage Concert Brass (Second)

44. Lochgelly (Second)

45. Wakefield Metropolitan Brass (Second)

46. Bearpark & Esh Colliery Band (Second)

47. Wotton-under-Edge Silver (First)

48. Annan Town (Second)

49. Hinnerup Garden (Second)

50. Warringah Concert Brass (Championship)

more to follow...