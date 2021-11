Norwegian entertainers prepare to take their bow

The Siddis Entertaunment Championships are taking place in Stavanger this weekend.

Domestic contesting in Norway returns on Saturday (6th November) when 56 bands battle in five sections to be crowned Siddis Entertainment Champions.

It's taking place at the Stavanger Konserthus with the action from all competitions being available through a live-stream broadcast through brasspass.tv

Competing Bands:

Elite Division:



Fartein Valen

Start: 2.00pm (local time)

Adjudicators:

Chris King & Bjørn Sagstad (music)

Henrik Melsom Edvardsen (entertainment)

1. Jaren Hornmusikkforening (Tarjei Grimsby)

2. Oslo Brass Band (David Morton)

3. Ila Brass Band (Thomas Rimul)

4. Eikanger-Bjørsvik Musikklag (Reid Gilje)

5. Oslofjord Brass (Frode Amundsen)

6. Krohnengen Brass Band (Garry Cutt)

7. Bjørsvik Brass (Magnus Brandseth)

8. Stavanger Brass Band (Allan Withington)

9. Manger Musikklag (Martin Winter)

10. Kleppe Musikklag (Tormod Flaten)

First Division:



Fartein Valen

Start: 8.30am (local time)

Adjudicators: Grethe Tonheim & Brett Baker

1. Rong Brass (David Jonathan Morton)

2. Tertnes Brass (Børge Styve)

3. Radøy Brass (Torstein Aagaard-Nilsen)

4. Askøy Brass Band (Svein Henrik Giske)

5. Flesland Musikklag (Margie Antrobus)

6. Follesø Musikklag (Christian Breistein)

7. Hasle Brass (Robert Solberg Nilsen)

8. Sola Brass Band (Gwyn Evans)

9. Gjallarhorn (Kjetil Djønne)

Second Division:



Kuppelhallen

Start: 9.00am (local time)

Adjudicators: Arvid Anthun & Ludovic Neurohr

1. Sagvag Musikklag (Andreas Kratz)

2. Alexander Brass Band (Morten E. Hansen)

3. Oster Brass (Henning Anundsen)

4. Agder Brass (Tom Brevik)

5. Tysnes Musikklag (Yngve Nikolaisen)

6. Stavanger Kommunes Korps (Morten Ovrebekk)

7. Sørum Musikklag (Elsine Haugstad)

8. Manger Old Star Brass (Patrik Randefalk)

9. Bergen Brass Band (Thor-Arne Pedersen)

10. Gjesdal Brass Band (Jonas Skartveit Rogne)

11. Tertnes Amatørkorps (Børge Styve)

12. Skui Brassband (Rune Furøy Johansen)

13. Haukas Musikklag (Marius Fevang Thorstensen)

14. Fjell Brass (Joseph William Cook)

Third Division:



Zetlitz

Start: 9.00am (local time)

Adjudicators: Camilla Søderstrøm Tveit & Lito Fontana

1. Skeie Brass (Nigel Fielding)

2. Hetlevik Musikklag (Sturle Berntsen)

3. Laksevag Musikkforening (Fredrick Schjelderup)

4. Indre Torungen Brass Ensemble (Lars-Bjørnar Strengenes)

5. Sotra Brass (Ben Hirons)

6. Seim Musikklag (Gunleik Reini Urfjell)

7. Imi Brass (Halvor Gaard)

8. Tysvaer Brass (Martin Kinn)

9. Lindas Brass (Vidar Nordli)

10. Lyshornet Brass (Fredrick Schjelderup)

11. KOS — Krohnengen Old Stars (Oyvind Raknes Nikolaisen)

12. Stangaland Brass (Melvin White)

13. Randaberg Musikkorps (Pal Magne-Austnes Underhaug)

Fourth Division:



Lille Konsertsal

Start: 9.00am (local time)

Adjudicators: Jane Westervik & Russell Bennett

1. Karmsund Brass (Kristian Thulin)

2. Norheimsund Musikklag (Patrik Randefalk)

3. Florø Hornmusikk (Torgeir Halvorsen)

4. Riska Brass Band (Espen Westbye)

5. Tasta Brass (Clive Zwanswiniski)

6. Salhus/Hordvik Musikklag (Sindre Dalhaug)

7. Julabygda Brass (Thor Oyvind Skogli Nordby)

8. Bamble Brass (Kjell Arvid Polsrød)

9. Rosendal Musikklag (Nick Hughes)

10. Musikkorpset Heimdal (Linas Dakinevicius)