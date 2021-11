Results: 2021 Siddis Brass

Manger claims Siddis title with a Purcell dream of a performance, with division titles going to Sola Brass Band, Tysnes Musikklag, KOS — Krohnengen Old Stars and Norheimsund Musikklag.

The Championships took place in Stavanger on the weekend

Results: Elite Division:

Fartein Valen

Adjudicators:

Chris King & Bjørn Sagstad (music)

Henrik Melsom Edvardsen (entertainment) 1. Manger Musikklag (Martin Winter): 98+10 = 108

2. Stavanger Brass Band (Allan Withington): 97+10 = 107

3. Eikanger-Bjørsvik Musikklag (Reid Gilje): 97+8 = 105

4. Oslo Brass Band (David Morton): 95+8 = 103

5. Bjørsvik Brass (Magnus Brandseth): 93+7 = 100

6. Krohnengen Brass Band (Garry Cutt): 92+8 = 100

7. Kleppe Musikklag (Tormod Flaten): 91+8 = 99

8. Oslofjord Brass (Frode Amundsen): 90+7 = 97

9. Jaren Hornmusikkforening (Tarjei Grimsby): 88+7 = 95

10. Ila Brass Band (Thomas Rimul): 87+6 = 93 In event of a tie music points take precedent Entertainment Prize: Manger Musikklag

Best Soloist: Eirik H. Sanner (euphonium) — Oslo Brass Band

First Division:

Fartein Valen

Adjudicators: Grethe Tonheim & Brett Baker 1. Sola Brass Band (Gwyn Evans): 96+8 = 104

2. Rong Brass (David Jonathan Morton): 95+8 = 103

3. Askøy Brass Band (Svein Henrik Giske): 94+7 = 101

4. Tertnes Brass (Børge Styve): 93+6 = 99

5. Gjallarhorn (Kjetil Djønne): 92+7 = 99

6. Radøy Brass (Torstein Aagaard-Nilsen): 91+6 = 97

7. Flesland Musikklag (Margie Antrobus): 89+8 = 97

8. Hasle Brass (Robert Solberg Nilsen): 89+6 = 95

9. Follesø Musikklag (Christian Breistein): 88+6 = 94 In event of a tie music points take precedent Best Soloist: Tonje Marielle Iveren (soprano cornet) — Askøy Brass Band

Second Division:

Kuppelhallen

Adjudicators: Arvid Anthun & Ludovic Neurohr 1. Tysnes Musikklag (Yngve Nikolaisen): 95+9 = 104

2. Agder Brass (Tom Brevik): 94+10 = 104

3. Sørum Musikklag (Elsine Haugstad): 93+9 = 102

4. Bergen Brass Band (Thor-Arne Pedersen): 92+8 = 100

5. Sagvag Musikklag (Andreas Kratz): 91+8 = 99

6. Manger Old Star Brass (Patrik Randefalk): 91+7 = 98

7. Fjell Brass (Joseph William Cook): 90+7 = 97

8. Skui Brassband (Rune Furøy Johansen): 89+8 = 97

9. Alexander Brass Band (Morten E. Hansen): 89+7 = 96

10. Stavanger Kommunes Korps (Morten Ovrebekk): 88+6 = 94

11. Oster Brass (Henning Anundsen): 86+7 = 93

12. Gjesdal Brass Band (Jonas Skartveit Rogne): 85+6 = 91

13. Tertnes Amatørkorps (Børge Styve): 84+7 = 91

14. Haukas Musikklag (Marius Fevang Thorstensen): 84+6 = 90 In event of a tie music points take precedent Best Soloist: Paul Hughes (cornet) — Sagvag Musikklag

Third Division:

Zetlitz

Adjudicators: Camilla Søderstrøm Tveit & Lito Fontana 1. KOS — Krohnengen Old Stars (Oyvind Raknes Nikolaisen): 97+9 = 106

2. Stangaland Brass (Melvin White): 95+9 = 104

3. Hetlevik Musikklag (Sturle Berntsen): 94+9 = 103

4. Tysvaer Brass (Martin Kinn): 93+9 = 102

5. Seim Musikklag (Gunleik Reini Urfjell): 93+8 = 101

6. Lindas Brass (Vidar Nordli): 92+8 = 100

7. Laksevag Musikkforening (Fredrick Schjelderup): 89+7 = 96

8. Skeie Brass (Nigel Fielding): 88+8 = 96

9. Lyshornet Brass (Fredrick Schjelderup): 88+7 = 95

10. Imi Brass (Halvor Gaard): 87+7 = 94

11. Indre Torungen Brass Ensemble (Lars-Bjørnar Strengenes): 86+6 = 92

12. Sotra Brass (Ben Hirons): 84+6 = 90

13. Randaberg Musikkorps (Pal Magne-Austnes Underhaug): 82+5 = 87 In event of a tie music points take precedent Best Soloist: Kristine Kalstø (euphonium) — Stangaland Brass

Fourth Division:

Lille Konsertsal

Start: 9.00am (local time)

Adjudicators: Jane Westervik & Russell Bennett 1. Norheimsund Musikklag (Patrik Randefalk): 96+8 = 104

2. Rosendal Musikklag (Nick Hughes): 94+10 = 104

3. Salhus/Hordvik Musikklag (Sindre Dalhaug): 93+6 = 99

4. Florø Hornmusikk (Torgeir Halvorsen): 91+7 = 98

5. Riska Brass Band (Espen Westbye): 90+8 = 98

6. Karmsund Brass (Kristian Thulin): 88+7 = 105

7. Musikkorpset Heimdal (Linas Dakinevicius): 87+7 = 104

8. Bamble Brass (Kjell Arvid Polsrød): 86+6 = 102*

9. Tasta Brass (Clive Zwanswiniski): 85+6 = 91

10. Julabygda Brass (Thor Oyvind Skogli Nordby): 84+5 = 89 In event of a tie music points take precedent Best Soloist: Vldar Flekke Bergesen (trumpet) — Salhus/Hordvik Musikklag *1 point time penalty