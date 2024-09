Dutch contenders aim for Utrecht and Linz

There is a strong line-up of bands competing for National and international honours at this year's Dutch National Championships.

A strong line-up of contenders has entered the 2024 Dutch National Championships to be held in Utrecht over the weekend of the 25th & 26th October.

The bands aiming to claim the elite level Championship title will have to get to grips with 'The Lost Circle' by Jan Van der Roost, premiered at the British Open Championship. The winning band will gain the invitation to represent the nation at the 2026 in Linz, Austria.

4BR will be travelling to Utrecht to cover the event.

Championship Division:

Test Piece: The Lost Circle (Jan van der Roost)

Adjudicators: Bert Appermont, Frans-Aert Burghgraef, Dr Robert Childs

Altena Brass (Ward de Ketelaere)

Brass Band Limburg, Neerbeek (Renato Meli)

Brass Band Schoonhoven A (Paul Holland)

Brassband Rijnmond (Luc Vertommen)

De Bazuin Oenkerk (Jaap Musschenga)

De Spijkerpakkenband, Lippenhuizen (Paulus de Jong)

De Waldsang, Buitenpost (Rieks van der Velde)

Provinciale Brassband Groningen (Gerk Huisma)

Soli Brass, Leeuwarden (Anne van den Berg)

First Division:

Test Piece: St. James's — A New Beginning (Philip Harper)

Adjudicators: Bert Appermont, Frans-Aert Burghgraef, Dr Robert Childs

Brassband Amersfoort (Vincent Verhage)

Brassband Breukelen (Erik Kluin)

Excelsior, Zalk (Rieks van der Velde)

Gloria Dei, Gerkesklooster (Gerk Huisma)

Kunst Naar Kracht, De Goorn (Pieter Koster)

Oefening en Uitspanning (Yves Wuyts)

Pro Rege, Heerenveen (Anne van den Berg)

Second Division:

Test Piece: Variations on 'Was Lebet' (Andrew Wainwright)

Adjudicators: Margaret Antrobus, Mark Wilkinson, Klaas van der Woude

Backum Brass, Castricum (Dirk Vincken)

Brass Band Schoonhoven B (Joop Nijholt)

De Bazuin Oenkerk B (Martijn Oostra)

De Lofklank, Ureterp (Koen van der Molen)

Euphonia, Wolvega (Gerben Pol)

Excelsior, Ferwert (Marco Middelberg)

Gereformeerde Brassband Groningen (Jan Werkman)

Looft den Heer, Beetgumermolen (Gijs Heusinkveld)

Martini Brassband, Groningen (Rieks van der Velde)

Third Division:

Test Piece: Headland Fantasy (Ingebjorg Vilhelmsen)

Adjudicators: Margaret Antrobus, Mark Wilkinson, Klaas van der Woude

Apollo, Grou (Piet Visser)

De Nije Bazun, Britsum (Jaap Wils)

Harp en Luit, Vuren (Anno Appelo)

Heman, Zuidwolde (Geert Jan Kroon)

Hosannah, Leeuwarden (Jeroen Oosterwijk)

Immanuel, Uithuizermeeden (Jan Werkman)

Kunst en Vriendschap, Meeuwen (Henk van Loon)

Fourth Division:

Test Piece: Fanfares, Songs and Dances (Philip Sparke)

Adjudicators: Margaret Antrobus, Mark Wilkinson, Klaas van der Woude

Alkmaar Brass (Alexander Zwaan)

Blaast de Bazuin, Oude — en Nieuwebildtdijk (Piet Visser)

Brassband Westersweach, Kollumersweach/De Westereen (Reimer Jan Rondaan)

Concordia, Wanswert (Gouke Wielenga)

Ere Zij God, Damwoude (Jochem Hoekstra)

Euregio Brassband, Borne (Ronny Buurink)

Excelsior, Westerwolde (Gouke Wielenga)

Koperensemble de Waldsang, Buitenpost (Bienze IJlstra)

Soli Deo Gloria, De Tike (Martijn Oostra)

UDI, Oosternijkerk (Marco Middelberg)