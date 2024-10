Results: 2024 Red Admiral Academy Entertainment Contest

Hepworth lead the entertainment as they take the top honours in Chorley with section victories to Shirland Welfare, Dobcross Silver and St John's Band (Mossley)

Results:



Report to follow

Championship & First Section:

Adjudicators: Daniel Brooks, John Doyle, Ryan Broad

1. Hepworth (Ryan Watkins): 270

2. Marsden Silver Prize (Leigh Baker): 260

3. Skelmanthorpe (Jonathan Bates): 256

4. Freckleton (Adam Taylor): 252

5. Pemberton Old Wigan DW B (Gareth Brindle): 248

6. Boarshurst Silver (Jamie Prophet): 242

7. Blackburn & Darwen (Daniel Thomas): 238

8. Haydock (Paul Andrews): 230

9. Sovereign Brass (Trevor Jones): 226

10. Cockerton Prize Silver (Andrew Hunter): 222

11. Staffordshire (Shaun Farrington): 218

12. Valley Brass (David Chadwick): 214

13. Middleton (Jamie Cooper): 210

14. Blidworth Welfare (Gary Perrin): 206

15. Gresley Colliery (Craig Stevens): 202



Most Entertaining Programme: Cockerton Prize Silver

Best New Composition/Arrangement: Freckleton (Lay All Your Love on Me arr. Adam Taylor)

Youngest Player: Jack Geoghegan (Haydock)

Prize Draw: Blidworth Welfare

Best Soloist: Georgia Woodhead (horn) — Hepworth

Best Cornets: Pemberton Old Wigan DW B

Best Flugel/Horns: Hepworth

Best Euphonium/Baritones: Freckleton

Best Trombones: Boarshurst Silver

Best Basses: Pemberton Old Wigan DW B

Best Percussion: Skelmanthorpe





Second Section:

Adjudicators: Mareika Gray, Rebecca Doyle, Marianne Garbutt

1. Shirland Welfare (Lynden Cooper): 272

2. Hatfield & Askern Colliery (Richard Marshall): 266

3. Liverpool Brass (David McGlynn): 258

4. Lostock Hall Memorial (John Atkinson): 256

5. Poulton-le-Fylde (Brett Baker): 248

6. Barnsley Brass (Ben Brickles): 246

7. Lindley (Alan Widdop): 244

8. Eagley (Chris Wormald): 242

9. Pilling Jubilee Silver (Joshua Hughes): 238

10. Slaithwaite (Simon Jacobs): 236

11. Delph (Matt Stimpson): 234

12. Haslingden & Helmshore (Kevin Gibbs): 232

13. Huddersfield & Ripponden (Adam Bell): 228

14. Besses o'th' Barn (David W Ashworth): 226

Most Entertaining Programme: Shirland Welfare

Best Soloist: Miles Davison (horn) — Hatfield & Askern Colliery

Best New Composition/Arrangement: Lostock Hall Memorial Brass

Youngest Player: Alistair Jackson (Poulton-le-Fylde)

Prize Draw: Hatfield & Askern Colliery

Best Cornets: Liverpool Brass

Best Flugel/Horns: Shirland Welfare

Best Euphonium/Baritones: Hatfield & Askern Colliery

Best Trombones: Haslingden & Helmshore

Best Basses: Hatfield & Askern Colliery

Best Percussion: Liverpool Brass





Third Section:

Adjudicators: Stephanie Binns, Dan Moore, Lewis Barton

1. Dobcross Silver (Jason M Smith): 249

2. Rivington & Adlington (Matt Whitfield): 248

3. Hawk Green (Neil Hewson): 243

4. Clockface Miners Heritage Brass (Will Haw): 240

5. Trinity Girls Brass (Anna Hughes-Williams): 230

6. Darwen Brass (Matthew Balson): 227

7. BMP Europe Goodshaw (Dean Redfearn): 215

8. Oughtibridge (John Hopkinson): 211

9. Greenfield Brass (Sam Olsson): 202

Most Entertaining Programme: Hawk Green

Best Soloist: Tom Gray (bass trombone) — Darwen Brass

Best New Composition/Arrangement: Clock Face Miners Heritage Brass

Youngest Player: Frankie Stainton (Greenfield)

Prize Draw: Clock Face Miners Heritage Brass

Best Cornets: Hawk Green

Best Flugel/Horns: Hawk Green

Best Euphonium/Baritones: Dobcross Silver

Best Trombones: Darwen Brass

Best Basses: Dobcross Silver

Best Percussion: Clock Face Miners Heritage Brass





Fourth Section:

Adjudicators: Stephanie Binns, Dan Moore, Lewis Barton

1. St John's Band (Mossley) (Martin Gernon): 260

2. Sale Brass (Jessica Tredea): 250

3. Friezland (Max Stannard): 248

4. Blackley (Karl Stott): 236

5. Stacksteads (Matthew Speight): 230

Most Entertaining Programme: Friezland

Best New Composition/Arrangement: Friezland (Welcome to the Jungle)

Youngest Player: James Rust (St. John's Mossley)

Prize Draw: Friezland

Best Soloist: Mary Duke (horn) — Sale Brass

Best Cornets: St. John's Mossley

Best Flugel/Horns: Sale Brass

Best Euphonium/Baritones: Sale Brass

Best Trombones: Blackley

Best Basses: Blackley

Best Percussion: St John's Mossley