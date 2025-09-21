                 

*
banner

News

Result: 2025 Besson Swiss Open

Valaisia lays down the marker for their Swiss National defence as they retain the Swiss Open title in Luzern.

Valaisia
  Celebrations for Valaisia as they retained the Swiss Open title

Sunday, 21 September 2025

        

Report to follow

Result:

Set Work: Hypercube (Oliver Waespi)
Adjudicators: Carlo Balmelli; Pascal Eicher; Holger Bronner; Dr Robert Childs; Howard Lorriman
Set Test/Own-Choice = Total

1. Valaisia Brass Band (Arsene Duc): 178/170 = 348
2. Wallberg Band (Paul Holland): 172/175 = 347
3. Brassband Burgermusik Luzern (Michael Bach): 168/172 = 340
4. Ensemble de Cuivres Valaisan (Jean-Francois Bobillier): 171/165 = 336
5. Brass Band Berner Oberland (Veronique Gyger-Pitteloud): 164/172 = 336
6. Brass Band Luzern Land (Patrick Ottiger): 167/160 = 327
7. Liberty Brass Band Ostschweiz (Stefan Roth): 156/168 = 324
8. Oberaargauer Brass Band (Herve Grelat): 155/165 = 320
9. Five Lakes Silver Band (Christopher Ward): 163/154 = 317
10. Brass Band Fribourg (Adrian Schneider): 160/157 = 317

Special prize on set-test: Percussion section of Valaisia Brass Band

Highest points on Own-Choice work: Wallberg Band (Paul Holland)

        

Become a supporter and help make our future secure.

4barsrest continues to be a proudly independent voice. There are no paywalls to overcome to be able to enjoy what we do to keep our journalism at the heart of the brass banding world. Support us with a one-off donation or subscribe from just £2.50 per month.

Support us    

Latest News »

Treize Etoiles

World Rankings: September update

September 21 • Treize Etoiles rise back to No.1, with Brighouse closing in after a second British Open win in four years.

Valaisia

Result: 2025 Besson Swiss Open

September 21 • Valaisia lays down the marker for their Swiss National defence as they retain the Swiss Open title in Luzern.

British Open

2026 Spring Festival test-pieces and judges announced

September 20 • The trio of works and the judges in the Grand Shield, Senior Cup and Senior Trophy have been confirmed by the Mortimer family.

NYBBGB

NYBBGB concert reprise this Friday

September 18 • You can sit back and enjoy a repeat of the National Youth Brass Band of Great Britain's Summer Concert this Friday evening.

What's on »

Dobcross Silver Band - Milnrow Band

Sunday 21 September • c/o Dobcross Band Club. Platt Lane. Dobcross Saddleworth OL3 5AD

Regent Hall Concerts - The Band of the Grenadier Guards Big Band

Friday 26 September • Regent Hall (The Salvation Army). 275 Oxford Street. WC1 2DJ W1C2DJ

Brass Bands England - The Brass Band Conference

Saturday 27 September • Redhills Durham Miners Hall, Durham DH1 4BE

Cheltenham Silver Band - Music from the Bandstand, Montpellier Gardens

Sunday 28 September • Montpellier Gardens, Cheltenham GL50 1UW

Regent Hall Concerts - The Band of the Irish Guards

Thursday 2 October • Regent Hall (The Salvation Army). 275 Oxford Street. WC1 2DJ W1C2DJ

Vacancies »

Rockingham Brass Band

September 19 • Trombone Vacancy!. Yorkshire 3rd Section band in Barnsley seeks trombone players! Supportive, sociable band. Rehearsals Mon & Wed 19:45-21:45 at The Band Room, Rockingham Centre, Hoyland Common S74 0PY. Instrument can be provided

Rockingham Brass Band

September 19 • Soprano Cornet Vacancy!. We're a Yorkshire 3rd Section band in Barnsley with a soprano cornet seat available! Fun, friendly group. Rehearsals Mon & Wed, 19:45-21:45 at at The Band Room, Rockingham Centre, Hoyland Common S74 0PY.. Instrument can be provided

Rockingham Brass Band

September 19 • Back Row Cornet Vacancy!. Yorkshire 3rd Section band in Barnsley seeks cornet players! Friendly, welcoming group with team spirit. Rehearsals Mon & Wed 19:45-21:45 at The Band Room, Rockingham Centre, Hoyland Common S74 0PY.. Instrument can be provided

Pro Cards »

Alwyn Green

LRAM, LTCL
Conductor, composer, arranger, adjudicator, teacher and soloist

               

 © 2025 4barsrest.com Ltd

Back to top