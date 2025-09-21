Result: 2025 Besson Swiss Open

Valaisia lays down the marker for their Swiss National defence as they retain the Swiss Open title in Luzern.

Report to follow

Result:

Set Work: Hypercube (Oliver Waespi)

Adjudicators: Carlo Balmelli; Pascal Eicher; Holger Bronner; Dr Robert Childs; Howard Lorriman

Set Test/Own-Choice = Total

1. Valaisia Brass Band (Arsene Duc): 178/170 = 348

2. Wallberg Band (Paul Holland): 172/175 = 347

3. Brassband Burgermusik Luzern (Michael Bach): 168/172 = 340

4. Ensemble de Cuivres Valaisan (Jean-Francois Bobillier): 171/165 = 336

5. Brass Band Berner Oberland (Veronique Gyger-Pitteloud): 164/172 = 336

6. Brass Band Luzern Land (Patrick Ottiger): 167/160 = 327

7. Liberty Brass Band Ostschweiz (Stefan Roth): 156/168 = 324

8. Oberaargauer Brass Band (Herve Grelat): 155/165 = 320

9. Five Lakes Silver Band (Christopher Ward): 163/154 = 317

10. Brass Band Fribourg (Adrian Schneider): 160/157 = 317

Special prize on set-test: Percussion section of Valaisia Brass Band

Highest points on Own-Choice work: Wallberg Band (Paul Holland)