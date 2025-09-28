                 

Result: 2025 Fife Charities

Haydock claims the honours in Fife

Fife Charieites
  The Haydock Band took the honours in Fife

Sunday, 28 September 2025

        

Result:


Adjudicator: Stephanie Binns

1. Haydock (Mark Quinn): 196
2. Bathgate (Craig Anderson): 195
3. Coalburn Silver (Gareth Bowman): 194
4. Kirkintilloch Kelvin (Danny Brooks): 193
5. Newmilns & Galston (Alan Friel): 190
6. Clackmannan District (Paul Drury): 188
7. Unite Scotland Kinneil (Paul Drury): 187
8. Kingdom Brass (Alistair Gibson): 185
9. Annan Town (Lewis Wilkinson): 184
10. Bo'ness & Carriden (Andrew McMillan): 181
11. Lochgelly (Russell Gray): 180
12. Johnstone (Raymond Tennant): 177
13. Dysart Colliery Silver (Robert Fraser): 176
14. Dunfermline City (David Shanks): 173
15. Buckhaven & Methil Miners (Steven Craig): 171
16. Whitburn Heartlands (Peter Holmes): 170
17. Brass Sounds Inverclyde (Caroline Tennant): 168

Best Fife A Band: Kingdom Brass
Best Fife B Band: Dysart Colliery Silver
Winning Conductor: Mark Quinn (Haydock)
Best Championship Band: Bathgate
Best First Section Band: Haydock
Best Second Section Band: Annan Town
Best Third Section Band: Dysart Colliery Silver
Best Fourth Section Band: Dunfermline City

Best March: Bathgate
Best hymn tune: Coalburn Silver
Best Horn/Flugel: Solo horn of Kirkintilloch Kelvin
Best Trombone: Solo trombone of Bathgate
Best Bass Section: Coalburn Silver
Best Cornet: Soprano of Newmilns & Galston
Best Percussion: Unite Scotland Kinneil
Best Euphonium: Bo'ness & Carriden
Best Baritone:Coalburn Silver
Unsung Hero Award: Trombone section of Coalburn Silver

        

