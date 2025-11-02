                 

Results: 2025 Dutch National Championships

De Bazuin Oenkerk leads the title winners in Utrecht.

utrecht
  De Bazuin Oenkerk claims the Dutch National title

Sunday, 02 November 2025

        

Results:


Championship Division:

Test Piece: Rococo Variations (Edward Gregson)
Adjudicators: Dr Robert Childs; Katrina Marzella-Wheeler; Jan Van der Roost

1. De Bazuin Oenkerk (Jaap Musschenga): 96
2. Provinciale Brassband Groningen (Richard Visser): 95
3. De Waldsang (Rieks van der Velde):94
4. Soli Brass (Anne van den Berg): 92
5. Brass Band Schoonhoven (Paul Holland): 91
6. Brassband Rijnmond (Luc Vertommen): 90
7. De Spijkerpakkenband (Paulus de Jong): 89
8. Altena Brass (Ward De Ketelaere): 88
9. Brass Band Limburg (Renato Meli): 87

Best Instrumentalist: Soprano Cornet (De Waldsang)

First Division:

Test Piece: Connotations (Edward Gregson)
Adjudicators: Dr Robert Childs; Katrina Marzella-Wheeler; Jan Van der Roost

1. Brassband Amersfoort (Vincent Verhage): 93
2. Gloria Dei (Gerk Huisma): 92
3. Oefening en Uitspanning (Yves Wuyts): 91
4. Brassband Breukelen (Erik Kluin): 90
5. Kunst naar Kracht (Olaf Ritman): 89
6. Excelsior (Rieks van der Velde): 88
7. Pro Rege (Jan Werkman): 87

Best Instrumentalist: Solo Euphonium (Oefening en Uitspanning)

Second Division:

Test Piece: The Plantagenets (Edward Gregson)
Adjudicators: Stephanie Binns; Ido Garard Kempenaar; Andrea Price

1. De Bazuin Oenkerk B (Martin Oostra): 95
2. CMV Looft Den Heer (Gijs Heusinkveld): 93
3. Excelsior Ferwert (Marco Middelberg): 92
4. Brass Band Schoonhoven B (Joop Nijholt): 90
5. Backum Brass (Max Knappstein): 89
6. David Zwolle (Frank Ritsema): 87
7. De Lofklank (Koen van der Molen): 96
8. Gereformeerde Brassband Groningen (Jan Werkman): 85

Best Instrumentalist: Solo Tenor Horn (CMV Looft Den Heer)

Third Division:

Test Piece: Occasion (Edward Gregson)
Adjudicators: Stephanie Binns; Ido Garard Kempenaar; Andrea Price

1. Koperensemble de Waldsang (Bienze Ijkstra): 93
2. De Nije Bazun Britsum (Japp Wils): 92
3. Greidebrass (Siemen Hoekstra): 90
4. Blaast de Bazuin (Chris van der Veen): 89
5. Brassband Hosannah (Jeroen Oosterwijk): 86
6. Chr. Brassband Advendo (Stefan de Groot): 85
7. Brassband Heman (Geert Jan Kroon): 84
8. Brassband Immanuel (Koen van der Molen): 83

Best Instrumentalist: Flugel (De Nije Bazun Britsum)

Fourth Division:

Test Piece: Partita (Edward Gregson)
Adjudicators: Stephanie Binns; Ido Garard Kempenaar; Andrea Price

1. Brassband Wirdum (Arjen Steur): 92
2. UDI, Oosternijkerk (Marco Middelberg): 91
3. Ere Zij God (Jochem Hoekstra): 90
4. Blaast de Bazuin (Piet Visser): 87
5. Excelsior (Gouke Wielenga): 86
6. Soli Deo Gloria (Hendrik de Boer): 85

Best Instrumentalist: Cornet (UDI, Oosternijkerk)

        

