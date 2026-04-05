                 

*
banner

News

Results: 2026 Yamaha Australian National Championships

Brisbane Excelsior regains National title with Grade honours to Willoughby Band No. 2, Whitehorse Brass, Hyde Street Youth, City of Ballarat Municipal Brass, Box Hill Academy Brass and Brisbane State High School Brass.

Brisbane Exclesior
  Brisbane Excelsior has regained the National title

Sunday, 05 April 2026

        

Results:


Premier Grade:

Adjudicator: Russell Gray; David Bremner; Louisa Lawless
Set Work: A Road Less Travelled By (Philip Sparke)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total

1. Brisbane Excelsior (Howard Taylor): 96/194/199/97 = 586
2. Willoughby Band (Dominic Longhurst): 95/197/198/93 = 583
3. Sydney City Brass (Jason Katsikaris): 94/196/195/96 = 581
4. Footscray-Yarraville City (Glyn Williams): 92/193/196/95 = 576*
5) Darebin City Brass — Preston (Andrew Snell): 93/192/197/94 = 576
6) Brisbane Brass (Michael Keen): 90/190/193/91 = 564

Highest Placed Australian Band (Gal John Trophy): Brisbane Excelsior Band (QLD)

*Set Work takes precedence

A Grade:

Adjudicator: Russell Gray
Set Work: Toccata a Fantasia (Thomas Doss)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total

1. Willoughby Band No. 2 (Dominic Longhurst): 96/197/196/93 = 582
2. Kensington & Norwood Brass (Jonathan Baker): 95/195/193/92 = 575
3. Glenferrie Brass (Phillipa Edwards): 91/192/195/94 = 572
4. Geelong West Brass (Jason Mears): 94/194/188/89 = 565
5. Boroondara Brass (Daniel Van Bergen): 93/191/189/90 = 563
6. Cairns Brass No. 1 (Jon Christodoulides): 90/189/191/91 = 561
7. Holroyd Brass (Dale Vail): 90/187/190/88 = 555
8. South Brisbane Federal (Rowan Yates): 89/188/187/88 = 552

B Grade:

Adjudicator: Peter Luff
Set Work: Prisms (Peter Graham)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total

1. Whitehorse Brass (Broden Ford): 96.5/194/192/93 = 575.5
2. Townsville Brass (Danny Deilkens): 97/195/190/88 = 570
3. Brisbane Brass No. 2 (Elena Katahanas): 99/194/184/90 = 567
4. Canberra Brass (Veronia Boulton): 90/193/185/91 = 559
5. Windsor Excelsior (Dale Hosking): 93/194/180/91 = 558
6. Diamond Valley Brass (Jeff Steele): 95.5/192/170/82 = 539.5
7. Sunnybank Brass (Joshua Sephton): 91.5/174/181/92 = 538.5
8. City of Greater Dandenong (Jamie Lawson): 87.5/170/183/81 = 521.5
9. Warringah Concert Brass (John Sanders): 82/164/180/94 = 520
10. Maribyrnong Brass (N/K): 89/165/177/87 = 518
11. Box Hill City (Simon Brown): 88/168/176/85 = 517
12. Surfers Paradise Brass (Scott King): 83.5/166/182/83 = 514.5
13. Parramatta City (Luke Bradbury): 89/168/172/80 = 509
14. Wonthaggi Citizens (Craig Marinus): 81/162/174/83 = 500

C Grade:

Adjudicator: David Bremner
Set Work: Invisible Fire (Dorothy Gates)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total

1. Hyde Street Youth (Phillipa Edwards): 92/190/192/90 = 564
2. Bayside Brass (Damien Bowden): 90/187/184/83 = 544*
3. Capricornia Silver (Jacinta Delalande): 88/183/186/87 = 544
4. Gunnedah Shire Band (Sebastian Rowe): 87/180/188/88 = 543
5. Gosford City Brass (Rowen McBride): 89/186/185/82 = 542
6. Western Brass (Jared McCunnie): 86/182/187/85 = 540

*Set Work takes precedence

D Grade:

Adjudicator: Helen Williams
Set Work: The Keeper of the Winds (Benjamin Tubb-Hearne)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total

1. City of Ballarat Municipal Brass (Belinda Sileni): 97/194/197/95 = 583
2. Marist Brass Band (Colin Wellard): 96/193/195/91 = 575
3. Thuringowa Brass Band (Lachlan Cutler): 91/191/192/93 = 567
4. Bankstown & Yagoona Brass (Anthony Marsden): 94/190/193/88 = 565
5. Drayton Brass (Caroline Ryan): 92/187/191/89 = 559
6. City of Wollongong Brass (Kevin Skues): 87/188/188/90 = 553
7. Boroondara Harmony Brass (Robyn Lowenstein Waugh): 93/186/186/86 = 551*
8. Lutwyche Excelsior (Cathy Reid): 90/185/189/87 = 551
9. Benowa Brass (Kerrod Wemyss): 88/183/190/87 = 548
10. Brisbane Brass No. 3 (Meg McWilliams/Emily Matthews): 86/184/187/85 = 542

*Set Work takes precedence

Junior A Grade:

Adjudicator: Louisa Lawless
Set Work: Saint Saens Variations (Philip Sparke)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total

1. Box Hill Academy Brass (Lauren Innes): 95/190/192/94 = 571
2. Hyde Street Youth (Phillipa Edwards): 93/188/190/93 = 564

Junior B Grade:

Adjudicator: Louisa Lawless
Set Work: Cordell Suite (Helen Perkin)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total

1. Brisbane State High School Brass (N/K): 89/188/189/88 = 554
2. Richmond Youth Brass (Adam Arnold): 88/187/187/89 = 551*
3. City of Wollongong Junior Brass (Desmond Canning): 87/184/190/90 = 551

*Set Work takes precedence

        

Latest News »

Brisbane Exclesior

Results: 2026 Yamaha Australian National Championships

April 5 • Brisbane Excelsior regains National title with Grade honours to Willoughby Band No. 2, Whitehorse Brass, Hyde Street Youth, City of Ballarat Municipal Brass, Box Hill Academy Brass and Brisbane State High School Brass.

 © 2026 4barsrest.com Ltd

Back to top