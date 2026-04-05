Results: 2026 Yamaha Australian National Championships

Results:
Premier Grade:
Adjudicator: Russell Gray; David Bremner; Louisa Lawless
Set Work: A Road Less Travelled By (Philip Sparke)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total
1. Brisbane Excelsior (Howard Taylor): 96/194/199/97 = 586
2. Willoughby Band (Dominic Longhurst): 95/197/198/93 = 583
3. Sydney City Brass (Jason Katsikaris): 94/196/195/96 = 581
4. Footscray-Yarraville City (Glyn Williams): 92/193/196/95 = 576*
5) Darebin City Brass — Preston (Andrew Snell): 93/192/197/94 = 576
6) Brisbane Brass (Michael Keen): 90/190/193/91 = 564
Highest Placed Australian Band (Gal John Trophy): Brisbane Excelsior Band (QLD)
*Set Work takes precedence
A Grade:
Adjudicator: Russell Gray
Set Work: Toccata a Fantasia (Thomas Doss)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total
1. Willoughby Band No. 2 (Dominic Longhurst): 96/197/196/93 = 582
2. Kensington & Norwood Brass (Jonathan Baker): 95/195/193/92 = 575
3. Glenferrie Brass (Phillipa Edwards): 91/192/195/94 = 572
4. Geelong West Brass (Jason Mears): 94/194/188/89 = 565
5. Boroondara Brass (Daniel Van Bergen): 93/191/189/90 = 563
6. Cairns Brass No. 1 (Jon Christodoulides): 90/189/191/91 = 561
7. Holroyd Brass (Dale Vail): 90/187/190/88 = 555
8. South Brisbane Federal (Rowan Yates): 89/188/187/88 = 552
B Grade:
Adjudicator: Peter Luff
Set Work: Prisms (Peter Graham)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total
1. Whitehorse Brass (Broden Ford): 96.5/194/192/93 = 575.5
2. Townsville Brass (Danny Deilkens): 97/195/190/88 = 570
3. Brisbane Brass No. 2 (Elena Katahanas): 99/194/184/90 = 567
4. Canberra Brass (Veronia Boulton): 90/193/185/91 = 559
5. Windsor Excelsior (Dale Hosking): 93/194/180/91 = 558
6. Diamond Valley Brass (Jeff Steele): 95.5/192/170/82 = 539.5
7. Sunnybank Brass (Joshua Sephton): 91.5/174/181/92 = 538.5
8. City of Greater Dandenong (Jamie Lawson): 87.5/170/183/81 = 521.5
9. Warringah Concert Brass (John Sanders): 82/164/180/94 = 520
10. Maribyrnong Brass (N/K): 89/165/177/87 = 518
11. Box Hill City (Simon Brown): 88/168/176/85 = 517
12. Surfers Paradise Brass (Scott King): 83.5/166/182/83 = 514.5
13. Parramatta City (Luke Bradbury): 89/168/172/80 = 509
14. Wonthaggi Citizens (Craig Marinus): 81/162/174/83 = 500
C Grade:
Adjudicator: David Bremner
Set Work: Invisible Fire (Dorothy Gates)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total
1. Hyde Street Youth (Phillipa Edwards): 92/190/192/90 = 564
2. Bayside Brass (Damien Bowden): 90/187/184/83 = 544*
3. Capricornia Silver (Jacinta Delalande): 88/183/186/87 = 544
4. Gunnedah Shire Band (Sebastian Rowe): 87/180/188/88 = 543
5. Gosford City Brass (Rowen McBride): 89/186/185/82 = 542
6. Western Brass (Jared McCunnie): 86/182/187/85 = 540
*Set Work takes precedence
D Grade:
Adjudicator: Helen Williams
Set Work: The Keeper of the Winds (Benjamin Tubb-Hearne)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total
1. City of Ballarat Municipal Brass (Belinda Sileni): 97/194/197/95 = 583
2. Marist Brass Band (Colin Wellard): 96/193/195/91 = 575
3. Thuringowa Brass Band (Lachlan Cutler): 91/191/192/93 = 567
4. Bankstown & Yagoona Brass (Anthony Marsden): 94/190/193/88 = 565
5. Drayton Brass (Caroline Ryan): 92/187/191/89 = 559
6. City of Wollongong Brass (Kevin Skues): 87/188/188/90 = 553
7. Boroondara Harmony Brass (Robyn Lowenstein Waugh): 93/186/186/86 = 551*
8. Lutwyche Excelsior (Cathy Reid): 90/185/189/87 = 551
9. Benowa Brass (Kerrod Wemyss): 88/183/190/87 = 548
10. Brisbane Brass No. 3 (Meg McWilliams/Emily Matthews): 86/184/187/85 = 542
*Set Work takes precedence
Junior A Grade:
Adjudicator: Louisa Lawless
Set Work: Saint Saens Variations (Philip Sparke)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total
1. Box Hill Academy Brass (Lauren Innes): 95/190/192/94 = 571
2. Hyde Street Youth (Phillipa Edwards): 93/188/190/93 = 564
Junior B Grade:
Adjudicator: Louisa Lawless
Set Work: Cordell Suite (Helen Perkin)
Hymn/Test Piece/Own Choice/Stage March = Total
1. Brisbane State High School Brass (N/K): 89/188/189/88 = 554
2. Richmond Youth Brass (Adam Arnold): 88/187/187/89 = 551*
3. City of Wollongong Junior Brass (Desmond Canning): 87/184/190/90 = 551
*Set Work takes precedence