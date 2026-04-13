Results: 2026 North American National Championships

Five Lakes Silver reclaims the National honours with section awards to Georgia, Cherry Blossom, Fountain City United, Watson Brass, Triangle Youth and St Louis Youth in Fort Wayne.

Set Work: I, Daedalus (Andrea Price) Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price

Set Work: 20,000 Leagues under the Sea (Philip Harper) Adjudicators: Howard Evans; Chris King; Allan Ramsay Set Work/Own Choice = Aggregate total

Set Work: Legacy (Tom Davoren) Adjudicators: Matthew Clark; Anne Crookston; Paul Norley Set Work/Own Choice = Aggregate total

Set Work: Journey into Freedom (Eric Ball) Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price Set Work/Own Choice = Aggregate total

1. Five Lakes Silver (Christopher Ward): 98.567 2. Fountain City (Michael Fowles): 94.633 3. Dallas Brass Band (Grant Jameson): 92.300 4. San Francisco Brass Band (Jeff de Seriere): 90.817 5. Chicago Brass Band (Philip Harper): 90.233 6. James Madison University (Kevin Stees): 88.633 7. Atlantic Brass Band (Salvatore Scarpa): 88.567 8. Princeton Brass Band (Todd Nichols): 88.350

Set Work: The Lost Circle (Jan Van der Roost) Adjudicators: Howard Evans; Chris King; Allan Ramsay Set Work/Own Choice = Aggregate total

