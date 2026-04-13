                 

*
banner

News

Results: 2026 North American National Championships

Five Lakes Silver reclaims the National honours with section awards to Georgia, Cherry Blossom, Fountain City United, Watson Brass, Triangle Youth and St Louis Youth in Fort Wayne.

  Five Lakes Silver struck gold in Fort Wayne

Monday, 13 April 2026

        

Results:

Championship Section:

Set Work: The Lost Circle (Jan Van der Roost)
Adjudicators: Howard Evans; Chris King; Allan Ramsay
Set Work/Own Choice = Aggregate total

1. Five Lakes Silver (Christopher Ward): 98.567
2. Fountain City (Michael Fowles): 94.633
3. Dallas Brass Band (Grant Jameson): 92.300
4. San Francisco Brass Band (Jeff de Seriere): 90.817
5. Chicago Brass Band (Philip Harper): 90.233
6. James Madison University (Kevin Stees): 88.633
7. Atlantic Brass Band (Salvatore Scarpa): 88.567
8. Princeton Brass Band (Todd Nichols): 88.350

First Section:

Set Work: Journey into Freedom (Eric Ball)
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price
Set Work/Own Choice = Aggregate total

1. Georgia Brass Band (Michael Kobito): 94.467
2. San Antonio Brass Band (Matthew Mireles): 91.133
3. Colorado Brass (Brett Keating): 90.800
4. Illinois Brass Band (Stephanie Squires): 89.600
5. Cincinnati Brass Band (Joshua Thompson): 88.933
6. Oakland University (Kenneth Kroesche): 88.650
7. Brass Band of Northern Virginia (Brian Bowman): 88.000
8. Madison Brass Band (Chris Fiol): 87.967
9. Dublin Silver (Tim Jameson): 87.333
10. Arkansas Highlands (Evan Harger): 86.050

Second Section:

Set Work: Legacy (Tom Davoren)
Adjudicators: Matthew Clark; Anne Crookston; Paul Norley
Set Work/Own Choice = Aggregate total

1. Cherry Blossom Band (Andrew Wood): 95.133
2. Tampa Brass Band (Aaron K. Campbell): 93.683
3. Capital City Brass Band (Steven Kandow): 93.267
4. St Louis Brass Band (Dr. John Bell): 93.200
5. Motor City Brass Band (Gordon Ward): 92.283
6. Old Crown Brass Band (J. Jospeh Peters): 92.217
7. Massanutten Brass Band (Kevin Stees): 92.150
8. Milwaukee Festival Brass (Mark A. Taylor): 90.217
9. Austin Brass Band (John Caputo): 89.917
10. Iowa Brass Band (Alexander Beamer): 89.650
11. Central Ohio Brass Band (Benjamin Coy): 89.150
12. Triangle Brass Band (Jesse Rackley): 89.083
13. Natural State Brass Band (Nevada Mills): 88.433
14. River Brass (Eric Obermeyer): 88.217
15. Tulsa Brass Band (Joseph Bello): 87.933
16. Grind City Brass Band (Zack Corpus) 86.183

Third Section:

Set Work: 20,000 Leagues under the Sea (Philip Harper)
Adjudicators: Howard Evans; Chris King; Allan Ramsay
Set Work/Own Choice = Aggregate total

1. Fountain City United (Lee Harrelson): 86.400
2. Wilmington Virtuosi Brass (Tony Granados): 84.667
3. Hoosier Brass Band (William Schmitt): 83.517
4. Motor City Academy (Bona Opatich): 78.667
5. Dublin Metro Brass (Wil Myers): 75.233

Open Section:

Entertainment
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price

1. NABBA Instant Brass (Jessica Sneeringer)

Youth Championship Section:

Set Work: Partita for Band — Postcards from Home (Philip Wilby)
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price

1. Watson Brass Band (Jesse Rackley): 92.900

Youth First Section:

Set Work: I, Daedalus (Andrea Price)
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price

1. Triangle Youth (Matt Edwards): 92.400

Youth Open Section:

Own Choice
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price

1. St Louis Academy (Brad Easton): 87.000
2. Triangle Youth Academy (Robin Gorham): 86.167
3. Youth Brass Academy (Huntsville) (Zac Rohner): 83.333
4. Dublin Youth (Amy Schumaker Bliss): 79.167

        

 © 2026 4barsrest.com Ltd

Back to top