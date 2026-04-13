Results: 2026 North American National Championships

Results:
Championship Section:
Set Work: The Lost Circle (Jan Van der Roost)
Adjudicators: Howard Evans; Chris King; Allan Ramsay
Set Work/Own Choice = Aggregate total
1. Five Lakes Silver (Christopher Ward): 98.567
2. Fountain City (Michael Fowles): 94.633
3. Dallas Brass Band (Grant Jameson): 92.300
4. San Francisco Brass Band (Jeff de Seriere): 90.817
5. Chicago Brass Band (Philip Harper): 90.233
6. James Madison University (Kevin Stees): 88.633
7. Atlantic Brass Band (Salvatore Scarpa): 88.567
8. Princeton Brass Band (Todd Nichols): 88.350
First Section:
Set Work: Journey into Freedom (Eric Ball)
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price
1. Georgia Brass Band (Michael Kobito): 94.467
2. San Antonio Brass Band (Matthew Mireles): 91.133
3. Colorado Brass (Brett Keating): 90.800
4. Illinois Brass Band (Stephanie Squires): 89.600
5. Cincinnati Brass Band (Joshua Thompson): 88.933
6. Oakland University (Kenneth Kroesche): 88.650
7. Brass Band of Northern Virginia (Brian Bowman): 88.000
8. Madison Brass Band (Chris Fiol): 87.967
9. Dublin Silver (Tim Jameson): 87.333
10. Arkansas Highlands (Evan Harger): 86.050
Second Section:
Set Work: Legacy (Tom Davoren)
Adjudicators: Matthew Clark; Anne Crookston; Paul Norley
1. Cherry Blossom Band (Andrew Wood): 95.133
2. Tampa Brass Band (Aaron K. Campbell): 93.683
3. Capital City Brass Band (Steven Kandow): 93.267
4. St Louis Brass Band (Dr. John Bell): 93.200
5. Motor City Brass Band (Gordon Ward): 92.283
6. Old Crown Brass Band (J. Jospeh Peters): 92.217
7. Massanutten Brass Band (Kevin Stees): 92.150
8. Milwaukee Festival Brass (Mark A. Taylor): 90.217
9. Austin Brass Band (John Caputo): 89.917
10. Iowa Brass Band (Alexander Beamer): 89.650
11. Central Ohio Brass Band (Benjamin Coy): 89.150
12. Triangle Brass Band (Jesse Rackley): 89.083
13. Natural State Brass Band (Nevada Mills): 88.433
14. River Brass (Eric Obermeyer): 88.217
15. Tulsa Brass Band (Joseph Bello): 87.933
16. Grind City Brass Band (Zack Corpus) 86.183
Third Section:
Set Work: 20,000 Leagues under the Sea (Philip Harper)
Adjudicators: Howard Evans; Chris King; Allan Ramsay
1. Fountain City United (Lee Harrelson): 86.400
2. Wilmington Virtuosi Brass (Tony Granados): 84.667
3. Hoosier Brass Band (William Schmitt): 83.517
4. Motor City Academy (Bona Opatich): 78.667
5. Dublin Metro Brass (Wil Myers): 75.233
Open Section:
Entertainment
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price
1. NABBA Instant Brass (Jessica Sneeringer)
Youth Championship Section:
Set Work: Partita for Band — Postcards from Home (Philip Wilby)
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price
1. Watson Brass Band (Jesse Rackley): 92.900
Youth First Section:
Set Work: I, Daedalus (Andrea Price)
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price
1. Triangle Youth (Matt Edwards): 92.400
Youth Open Section:
Own Choice
Adjudicators: Colin Holman; Mark Hoskins; Andrea Price
1. St Louis Academy (Brad Easton): 87.000
2. Triangle Youth Academy (Robin Gorham): 86.167
3. Youth Brass Academy (Huntsville) (Zac Rohner): 83.333
4. Dublin Youth (Amy Schumaker Bliss): 79.167