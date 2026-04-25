Result: 2026 European Championship Championship Section

History is made as Flowers Band are crowned Champions of Europe on their contest debut.

Saturday, 25 April 2026

        

Result:

Championship Section:

Set Work: Alienus (Thomas Doss)
Adjudicators:
Set Work: Margaret Antrobus; Jan Van der Roost; Philip Harper
Own Choice: Grethe Tonheim; Edward Gregson; Thomas Ludescher

Set Work / Own Choice = Total

1. Flowers Band (Paul Holland): 98/98 = 196
2. Valaisia Brass Band (Arsene Duc): 96/97 = 193
3. Tredegar Town Band (Ian Porthouse): 95/93 = 188
4. 3BA Concert Band (Erik Janssen): 92/94 = 186
5. Brassband Willebroek (Frans Violet): 89/96 = 185
6. Hauts-de-France Brass Band (Luc Vertommen): 93/90 = 183
7. Festival Brass Band (Guy Audenaert): 91/91 = 182
8. Göta Brass Band (Ryan Watkins): 94/85 = 179 *
9. Italian Brass Band (Giuseppe Saggio): 90/89 = 179
10. Manger Musikklag (David King): 85/92 = 177
11. Whitburn Band (Prof. Nicholas Childs): 88/88 = 176
12. Brass Band Oberösterreich (Gunther Reisegger): 87/84 = 171 *
13. Concord Brass Band (Jesper Juul Windahl): 84/87 = 171
14. Brass Band De WÃ¢ldsang (Rieks van der Velde): 86/83 = 169 *
15. Brass LT (Russell Gray): 83/86 = 169

*Higher mark on set work takes precedence

Best Soloist: Tim de Maeseneer (horn) — Brassband Willebroek

        

