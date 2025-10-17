SIDDIS announces line-up of bands and judges

62 bands will compete at Stavanger Konserthus for the SIDDIS Entertainment Championships.

The organisers of the Siddis Entertainment Championships that take place at Stavanger Konserthus on Saturday 1st November has confirmed its list of 62 competing bands, the draws and panel of adjudicators.

The event, which takes its name from a person who hails from the oil city, started in 1983 with a single Elite Division competition, with the First (1985), Second (1993), Third (1995) and Fourth Divisions (2010) added over the years.

Programmes

Bands have to perform programmes that last up to 24 minutes in duration in the Elite and First Divisions, 21 minutes in the Second, 19 minutes in the Third, and 18 minutes in the Fourth. There is a buffer of up to 1 minute, but time penalties thereafter.

Broadcast

The event will once again be broadcast by World of Brass through its Wobplay.com multi-media platform and will be presented by 4BR Editor, Iwan Fox. The action starts at 9.00am (local time).

To sign up for Wobplay go to: www.wobplay.com

For more event information go to: https://www.siddisbrass.no/information-in-english/

Elite Division:

Fartein Valen

Adjudicators: Armin Bachmann; Gunther Reissegger; Anne Crookston

Start: 2.30pm

1. Eikanger-Bjorsvik Musikklag (Reid Gilje)

2. Manger Musikklag (Magnus Brandeth)

3. Oslo Brass (Sebastian Haukas)

4. Krohnengen (Philip Hannevik)

5. Tertnes Brass (Margie S. Antrobus)

6. Stavanger (Espen Westbye)

7. Bjorsvik Brass (Andrea Hanson)

8. Jaren Hornmusikkforening (Kjetil Djonne)

9. Kleppe Musikklag (Tormod Flaten)

First Division:

Fartein Valen

Adjudicators: Michael Fowles; Lise Solberg Nilsen

Start: 2.30pm

1. Hasle Brass (Kristoffer Lesitad Woien)

2. Flesland Musikklag (Margie S. Antrobus)

3. Askoy Brass (Svein Henrik Giske)

4. Radoy Brass (Bjorn Breistein)

5. Tysnes Musikklag (Yngve Nikolaisen)

6. Oslofjord Brass (David Morton)

7. Musikkorpset Gjallarhorn (Rune Hannisdal)

8. Rong Brass (Joseph Cook)

9. Sola Brass (Gwyn Evans)

Second Division:

Kuppelhallen

Adjudicator: Clare Farr; Stian Aareskjold

Start: 9.00am

1. Bergen Brass (Thor-Arne Pedersen)

2. Folleso Musikklag (Oddvar Nostdal)

3. Sagvag Musikklag (Havard Kroka)

4. Manger Old Star Brass (Patrik Randefalk)

5. Agder Brass (Robert Sylta)

6. Oygarden Brass (Aidan Smith)

7. Alexander Brass (Gwyn Evans)

8. Krohnengen Old Stars (Oyvind Raknes Nikolaisen)

9. Gjesdal Brass (Jonas Skartveit Rogne)

10. Stangaland Brass (Yngve Nikolaisen)

11. Lindas Brass (Ben Hirons)

12. Stavanger Kommunes Korps (Morten Ovrebekk)

13. Oster Brass (Henrik Dagestad-Dalhaug)

14. Haukas Musikklag (Egil Magnussen)

Third Division:

Zetlitz

Adjudicators: Frode Amundsen; Torild Berg

Start: 9.00am

1. Seim Musikklag (Torstein Holmas)

2. Rosendal Musikklag (Sebastian Lamberg Torjusen)

3. IMI Brass (Halvor Frafjord Gaard)

4. Norheimsund Musikklag (Viljar Bjorsvik Rath)

5. Langhus Brass (Thomas W. Tengelsen)

6. Riska Brass (Arne Stian Aarrestad)

7. Skeie Brass (Laurits Heyerdahl Huso)

8. Hetlevik Musikklag (Fredrick Schjeldrup)

9. Indre Torungen Brass Ensemble (Lars-Bjornar Strengenes)

10. Skui Brassband (Rune Furoy Johansen)

11. Laksevag Musikkforening (Arian Pedersen)

12. Salhus Musikklag (Thor-Arne Pedersen)

13. Tertnes Amatorkorps (Jane Westervik)

14. Moen Musikkforening (Ole Kristian Egge)

15. Lyshornet Brass (Torstein Avar Sollien)

16. Haugaland Brass (Paul Hughes)

Fourth Division:

Lille Konsertsal

Adjudicators: Jens T. Larsen; Kristin Hetland

Start: 9.00am

1. Alvik Musikklag (Joacim Gjerdevik)

2. Avaldsnes Brass (Karl Borge Ask)

3. SBB Ung (Clive Zwanswiniski)

4. Julebygda Brass (Erlend Sannerud)

5. Randaberg Musikkorps (Emil Bjorklund)

6. Flekkefjord Musikkorps (Espen Loga)

7. Tasta Brass (Morten Ovrebekk)

8. Eidsberg Brassband (Sverre Wessel Caspersen)

9. Musikkorpset Heimdal (Linas Dakinevicius)

10. Grablaserne (Paul Fensom)

11. Fitjar Musikklag (Svein Roger Koppang)

12. Musikkorpset Havtonar (Kristine Kalsto)

13. Valestrand Musikklag (Vibecke Eide Kleiven)

14. Karmsund Brass (Kristian Thulin)