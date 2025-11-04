Results: 2025 Danish National Championships

Results:
Report to follow
Elite Division:
Set Work: Tristan Encounters (Martin Ellerby)
Adjudicators: Christopher Binns; Morgan Griffiths; Allan Withington
Set work/Own choice = Aggregate total
1. Concord Brass Band (Jesper Juul Windahl): 96/97 = 96.5
2. Lyngby-Taarbaek Brass Band (Gert Skovold Hattesen): 94/94 = 94.0
3. Aarhus Brass Band (Anne Mette Tilsted Hansen): 93/92 = 92.5
4. Nordvestjysk Brass Band (Stig Maersk): 91.7/88 = 89.9
First Division:
Set Work: Nautilus (Martin Ellerby)
Adjudicators: Christopher Binns; Morgan Griffiths; Allan Withington
Set work/Own choice = Aggregate total
1. Frederiksberg Brass Band (Mikkel Christian Amsinck): 92/94 = 93.0
2. Dania Brass Band (Stanley Westh): 90/89 = 89.5
3. Skanderborg Brass Band (John Bogelund Frederiksen): 88/91 = 89.5
4. Flyverhjemmevaernets Musikkorps (Thomas Hylgaard): 89/87 = 88.0
5. Aalborg Post Orkester (Henrik Juul-Brinkmann): 86/90 = 88.0
Second Division:
Set Work: The Seasons (Philip Wilby)
Adjudicators: Michael Howley and Christian Schmiedeskamp
Set work/Own choice = Aggregate total
1. Hvidovre Musikskoles Brass Band (Mathias Snejberg): 89/90.5 = 89.8
2. Sejs Blaeserne (Jan Norgaard): 85/91 = 88.0
3. Selandia Brass (Andras Spang Olsen): 87/88 = 87.5
4. Hjorring Brassband (Lars Peder B. Sorensen): 86/85 = 85.5
5. Svogerslev Brass Band (Henrik Naeser): 84/86 = 85.0
Third Division:
Set Work: Lydian Pictures (Simon Dobson)
Adjudicators: Michael Howley and Christian Schmiedeskamp
Set work/Own choice = Aggregate total
1. FDF Gladsaxe Brass Band (Carl Viggo Jespersen): 90/91.5 = 89.8
2. FDF Aarhus Musikkreds (Simon Saetre Kjaergaard): 88.5/90 = 89.3