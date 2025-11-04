                 

*
banner

News

Results: 2025 Danish National Championships

Concord books their flight to Linz as they claim the Danish crown in Aarhus and section titles go to Frederiksberg Brass Band, Hvidovre Musikskoles Brass Band and FDF Gladsaxe Brass Band.

Concord
  Concord reclaimed the Danish title in Aarhus

Tuesday, 04 November 2025

        

Results:


Report to follow

Elite Division:

Set Work: Tristan Encounters (Martin Ellerby)
Adjudicators: Christopher Binns; Morgan Griffiths; Allan Withington
Set work/Own choice = Aggregate total

1. Concord Brass Band (Jesper Juul Windahl): 96/97 = 96.5
2. Lyngby-Taarbaek Brass Band (Gert Skovold Hattesen): 94/94 = 94.0
3. Aarhus Brass Band (Anne Mette Tilsted Hansen): 93/92 = 92.5
4. Nordvestjysk Brass Band (Stig Maersk): 91.7/88 = 89.9

First Division:

Set Work: Nautilus (Martin Ellerby)
Adjudicators: Christopher Binns; Morgan Griffiths; Allan Withington
Set work/Own choice = Aggregate total

1. Frederiksberg Brass Band (Mikkel Christian Amsinck): 92/94 = 93.0
2. Dania Brass Band (Stanley Westh): 90/89 = 89.5
3. Skanderborg Brass Band (John Bogelund Frederiksen): 88/91 = 89.5
4. Flyverhjemmevaernets Musikkorps (Thomas Hylgaard): 89/87 = 88.0
5. Aalborg Post Orkester (Henrik Juul-Brinkmann): 86/90 = 88.0

Second Division:

Set Work: The Seasons (Philip Wilby)
Adjudicators: Michael Howley and Christian Schmiedeskamp
Set work/Own choice = Aggregate total

1. Hvidovre Musikskoles Brass Band (Mathias Snejberg): 89/90.5 = 89.8
2. Sejs Blaeserne (Jan Norgaard): 85/91 = 88.0
3. Selandia Brass (Andras Spang Olsen): 87/88 = 87.5
4. Hjorring Brassband (Lars Peder B. Sorensen): 86/85 = 85.5
5. Svogerslev Brass Band (Henrik Naeser): 84/86 = 85.0

Third Division:

Set Work: Lydian Pictures (Simon Dobson)
Adjudicators: Michael Howley and Christian Schmiedeskamp
Set work/Own choice = Aggregate total

1. FDF Gladsaxe Brass Band (Carl Viggo Jespersen): 90/91.5 = 89.8
2. FDF Aarhus Musikkreds (Simon Saetre Kjaergaard): 88.5/90 = 89.3

        

Become a supporter and help make our future secure.

4barsrest continues to be a proudly independent voice. There are no paywalls to overcome to be able to enjoy what we do to keep our journalism at the heart of the brass banding world. Support us with a one-off donation or subscribe from just £2.50 per month.

Support us    

Latest News »

Concord

Results: 2025 Danish National Championships

November 4 • Concord books their flight to Linz as they claim the Danish crown in Aarhus and section titles go to Frederiksberg Brass Band, Hvidovre Musikskoles Brass Band and FDF Gladsaxe Brass Band.

Tom Hutchinson

Hutchinson to become new principal cornet at Black Dyke Band

November 4 • Tom Hutchinson will return to Yorkshire to follow Richard Marshall as principal cornet of Black Dyke Band.

swbba

Results: 2025 SWBBA Annual Championships

November 3 • Camborne leads the prize winners in Torquay with section victories to St Pinnock, Pendennis Brass, St Austell Youth and South Molton Training.

dURHAM

Result: 2025 DCBBA Festival of Brass

November 3 • Bearpark & Esh head the prize winners in Peterlee.

What's on »

Regent Hall Concerts - Royal Greenwich Brass Band

Friday 7 November • Regent Hall (The Salvation Army). 275 Oxford Street. WC1 2DJ W1C2DJ

Dobcross Silver Band - Remembrance Concert

Sunday 9 November • c/o Dobcross Band Club. Platt Lane. Dobcross Saddleworth OL3 5AD

Delph Band - Remembrance Sunday Concert

Sunday 9 November • Delph Band Club. Lawton Square, . Delph, . Oldham OL3 5DT

Regent Hall Concerts - Five By 5 Trumpet Ensemble

Friday 14 November • Regent Hall (The Salvation Army). 275 Oxford Street. WC1 2DJ W1C2DJ

Contest: 48th Brass in Concert

Saturday 15 November • The Gladhous International Centre for Music, St Mary's Square, Gateshead NE8 2JR

Vacancies »

Harlow Brass Band

November 4 • We have vacancies for CORNETS, TROMBONES, 2ND HORN AND PERCUSSION. We are a welcoming, non contesting band who organising their own Spring and Christmas concerts and enjoy playing at local events throughout the year.

Chinnor Silver

November 4 • Our COMMUNITY BANDS next rehearsal is on Monday 10th at 11am and held in our bandroom.. Blowing with us doesn't impact your own band and its free.. We welcome all regardless of ability . Tea and cakes an added bonus.

Banks Brass Band

November 4 • Banks Brass Band, a friendly, non-contesting village band in West Lancashire is looking for players, particularly euphoniums, trombones and basses. Rehearsals are held on Monday evenings 8.00-9.30pm in The Hub@Banks Community Centre.

Pro Cards »

Jenny Gartside

Bsc Hons
Jeweller, brass band themed jewellery and pin badges

               

 © 2025 4barsrest.com Ltd

Back to top