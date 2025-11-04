Results: 2025 Danish National Championships

Concord books their flight to Linz as they claim the Danish crown in Aarhus and section titles go to Frederiksberg Brass Band, Hvidovre Musikskoles Brass Band and FDF Gladsaxe Brass Band.

Results:



Report to follow

Elite Division:

Set Work: Tristan Encounters (Martin Ellerby)

Adjudicators: Christopher Binns; Morgan Griffiths; Allan Withington

Set work/Own choice = Aggregate total

1. Concord Brass Band (Jesper Juul Windahl): 96/97 = 96.5

2. Lyngby-Taarbaek Brass Band (Gert Skovold Hattesen): 94/94 = 94.0

3. Aarhus Brass Band (Anne Mette Tilsted Hansen): 93/92 = 92.5

4. Nordvestjysk Brass Band (Stig Maersk): 91.7/88 = 89.9

First Division:

Set Work: Nautilus (Martin Ellerby)

Adjudicators: Christopher Binns; Morgan Griffiths; Allan Withington

Set work/Own choice = Aggregate total

1. Frederiksberg Brass Band (Mikkel Christian Amsinck): 92/94 = 93.0

2. Dania Brass Band (Stanley Westh): 90/89 = 89.5

3. Skanderborg Brass Band (John Bogelund Frederiksen): 88/91 = 89.5

4. Flyverhjemmevaernets Musikkorps (Thomas Hylgaard): 89/87 = 88.0

5. Aalborg Post Orkester (Henrik Juul-Brinkmann): 86/90 = 88.0

Second Division:

Set Work: The Seasons (Philip Wilby)

Adjudicators: Michael Howley and Christian Schmiedeskamp

Set work/Own choice = Aggregate total

1. Hvidovre Musikskoles Brass Band (Mathias Snejberg): 89/90.5 = 89.8

2. Sejs Blaeserne (Jan Norgaard): 85/91 = 88.0

3. Selandia Brass (Andras Spang Olsen): 87/88 = 87.5

4. Hjorring Brassband (Lars Peder B. Sorensen): 86/85 = 85.5

5. Svogerslev Brass Band (Henrik Naeser): 84/86 = 85.0

Third Division:

Set Work: Lydian Pictures (Simon Dobson)

Adjudicators: Michael Howley and Christian Schmiedeskamp

Set work/Own choice = Aggregate total

1. FDF Gladsaxe Brass Band (Carl Viggo Jespersen): 90/91.5 = 89.8

2. FDF Aarhus Musikkreds (Simon Saetre Kjaergaard): 88.5/90 = 89.3