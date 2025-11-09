Results: 2025 Swedish National Championships

Gota Brass make it eight wins in a row as they secure the Swedish title yet again

Results:

Elite Division:

Set Work: Keystone (Thierry Deleruyelle)

Adjudicators:

Set Work: Anne Crookston, Morten E Hansen, Kjell-Erik Paulsrud

Own Choice: Anne Crookston, Morten E Hansen, Clare Farr

1. Gota Brass Band (Ryan Watkins): 93.0/98.0 = 95.5

2. Solna Brass (Carl Nilsen): 90.0/87.0 = 88.5

5. Lunds Brassband (Jorgen Flink): 88.0/88.0 = 88.0

4. Betlehemskyrkans Musikkar (David Glanneskog): 84.0/84.0 = 84.0

Best Instrumentalist: Johannes Forsberg (euphonium) — Gota Brass Band

Best Section: Trombones (Gota Brass Band)

Conductor Honours Prize on Set Work: Ryan Watkins (Gota Brass Band)

First Division:

Set Work: Snow Island (Thierry Deleruyelle)

Adjudicators: Clare Farr, Morten Hansen

1. Asenhoga Brass Band (Patrik Randefalk): 92

2. Habo Brassband (Ulrika Holm): 90

3. Sodertorns Brassband (Erik Westin): 88

4. Malmo Brass Band (Jan Winborg): 87

5. Immanuel Brass Stockholm (Andreas Lundin): 86

6. Smyrna Brass (Kalle Aberg): 83

7. Halmstad (Mikael Johansson): 82

8. Boras Brassband (Magnus Hylander): 81

Best Instrumentalist: Johannes Forsberg (euphonium) — Asenhoga Brass Band

Best Section: Percussion (Malmo Brass Band)

Conductor Honours Prize on Set Work: Ulrika Holm (Habo Brasband)

Second Division:

Set Work: Columbus (Thierry Deleruyelle)

Adjudicators: Anne Crookston, Kjell-Erik Paulsrud

1. Gnosjo Brassband (Jan Hultegard): 92

2. Skane Youth Brass Band (Martin Sjoborg): 90

3. Allianskyrkans Musikkar (Klas Granno): 88

4. Helsingborg Brassband (Mathias Wickholm): 87

5. Torsby Brass (Berit Palmquist): 85

3. Limhamms Brassband (Andrea Wetterlund): 82

Best Instrumentalist: Tommy Sundberg (cornet) — Helsingborg Brassband

Best Section: Percussion (Skane Youth Brass Band)

Conductor Honours Prize on Set Work: Jan Hultegord (Gnosjo Brass)

Minibrass Division:

Own Choice:

Adjudicators: Clare Farr, Kjell-Erik Paulsrud

1. Habo Small Band (Ulrika Holm)

2. Goteborg Youth Brass Band (Matilda Forsberg-Eriksson)

3. Asenhoga Youth Brass Band (Olof Forsberg)

4= HDC — Junior Brass Band (Martin Sjorberg)

4= Torsby Minibrass (Berit Palmquist)

4= Malmo Youth Brass Band (Joel Bagesund Nisfolk)

Best Instrumentalist: Jakob Matsson (baritone) — Torsby Minibrass

Best Section: Back row cornets (Goteborg Youth Brass Band)

Conductor Honours Prize on Set Work: Jan Hultegord (Gnosjo Brass)

Festival Class (non-competitive):

Own Choice:

VM-brasset Vaxjo

Immanuel Brass Jonkoping

Jarfalla Brass

Immanuel Brass Enkoping

Soderkarens Musikkar

Bandspersons of the Year



Ulrika Holm & Jesper Holm

