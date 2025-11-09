Results: 2025 Swedish National Championships

Results:
Elite Division:
Set Work: Keystone (Thierry Deleruyelle)
Adjudicators:
Set Work: Anne Crookston, Morten E Hansen, Kjell-Erik Paulsrud
Own Choice: Anne Crookston, Morten E Hansen, Clare Farr
1. Gota Brass Band (Ryan Watkins): 93.0/98.0 = 95.5
2. Solna Brass (Carl Nilsen): 90.0/87.0 = 88.5
5. Lunds Brassband (Jorgen Flink): 88.0/88.0 = 88.0
4. Betlehemskyrkans Musikkar (David Glanneskog): 84.0/84.0 = 84.0
Best Instrumentalist: Johannes Forsberg (euphonium) — Gota Brass Band
Best Section: Trombones (Gota Brass Band)
Conductor Honours Prize on Set Work: Ryan Watkins (Gota Brass Band)
First Division:
Set Work: Snow Island (Thierry Deleruyelle)
Adjudicators: Clare Farr, Morten Hansen
1. Asenhoga Brass Band (Patrik Randefalk): 92
2. Habo Brassband (Ulrika Holm): 90
3. Sodertorns Brassband (Erik Westin): 88
4. Malmo Brass Band (Jan Winborg): 87
5. Immanuel Brass Stockholm (Andreas Lundin): 86
6. Smyrna Brass (Kalle Aberg): 83
7. Halmstad (Mikael Johansson): 82
8. Boras Brassband (Magnus Hylander): 81
Best Instrumentalist: Johannes Forsberg (euphonium) — Asenhoga Brass Band
Best Section: Percussion (Malmo Brass Band)
Conductor Honours Prize on Set Work: Ulrika Holm (Habo Brasband)
Second Division:
Set Work: Columbus (Thierry Deleruyelle)
Adjudicators: Anne Crookston, Kjell-Erik Paulsrud
1. Gnosjo Brassband (Jan Hultegard): 92
2. Skane Youth Brass Band (Martin Sjoborg): 90
3. Allianskyrkans Musikkar (Klas Granno): 88
4. Helsingborg Brassband (Mathias Wickholm): 87
5. Torsby Brass (Berit Palmquist): 85
3. Limhamms Brassband (Andrea Wetterlund): 82
Best Instrumentalist: Tommy Sundberg (cornet) — Helsingborg Brassband
Best Section: Percussion (Skane Youth Brass Band)
Conductor Honours Prize on Set Work: Jan Hultegord (Gnosjo Brass)
Minibrass Division:
Own Choice:
Adjudicators: Clare Farr, Kjell-Erik Paulsrud
1. Habo Small Band (Ulrika Holm)
2. Goteborg Youth Brass Band (Matilda Forsberg-Eriksson)
3. Asenhoga Youth Brass Band (Olof Forsberg)
4= HDC — Junior Brass Band (Martin Sjorberg)
4= Torsby Minibrass (Berit Palmquist)
4= Malmo Youth Brass Band (Joel Bagesund Nisfolk)
Best Instrumentalist: Jakob Matsson (baritone) — Torsby Minibrass
Best Section: Back row cornets (Goteborg Youth Brass Band)
Conductor Honours Prize on Set Work: Jan Hultegord (Gnosjo Brass)
Festival Class (non-competitive):
Own Choice:
VM-brasset Vaxjo
Immanuel Brass Jonkoping
Jarfalla Brass
Immanuel Brass Enkoping
Soderkarens Musikkar
Bandspersons of the Year
Ulrika Holm & Jesper Holm