Results: 2025 Swiss National Championships

Results:
Elite Section:
Adjudicators: Magnus Brandseth; Frode Rydland; Andrew Duncan
Set Work: Arden Forest (Philip Wilby)
1. BML Talents (Patrick Ottiger): 96
2. Brass Band Emmental (Jan Muller): 95
3. Graubunden Brass (Gian Stecher): 94
4. mgrr Brass Band (Roman Caprez): 93
5. Brass Band Rickenbach (Florian Lang): 92
6. Regional Brass Band Bern (Philippe Bach): 91
7. Brass Band Cazis (Robin Bartholini): 90
8. Brass Band Eglisau (Andreas Buri): 89
9. Ensemble de cuivres Euphonia (Glenn Van Looy): 88*
10. Brass Band Harmonie Neunkirch (Manuel Imhof): 87*
*Potential relegation to First Section
Band Prize: Brass Band Emmental
Second Section:
Adjudicators: Etienne Mounir; Sandro Blank; Corsin Tuor
Set Work: Lucerne Dances (Philip Sparke)
1. MG Konkordia Aedermannsdorf (Rafael Camartin): 96
2. Musik Frohsinn Oberburg (Jan Muller): 95
3. Liberty Brass Band Junior (Roman Ledergerber): 94
4. Brass Band Rapperswil-Wierezwil (Boris Oppliger): 92
5. Brass Band Feldmusik Escholzmatt (Boris Oppliger): 91
6. Brass Band Abinchova (Daniel Battig): 90
7. Oberwalliser Brassband (Tobias Salzgeber): 89
8. Ensemble de Cuivres Melodia B (Bastien Albiez): 88
9. Brass Band Imperial Lenzburg B (Daniel Schrenk): 87
10. Musikgesellschaft Oberruti (Jonas Danuser): 86
11. Musikverein Kunten (Stefan Marki): 85
12= Brass Band Harmonie Rickenbach (Luca Frischknecht): 84
12= Societe de Musique Brass Band L'Avenir Lignieres (Cyril Perrenoud): 84
14. Brass Band Berner Oberland Junioren (Joram Bots): 83
15. Brass Band Matzendorf (Cyrill Schaub): 82
16. Brass Band Junior Valaisan (Fabien Beney): 80
Best Principal Cornet: MG Konkordia Aedermannsdorf
Third Section:
Adjudicators: Chris King; Margie Antrobus; Mathias Wehr
Set Work: Thought Gap (Simon Dobson)
1. MG Ufhusen (Sandro Frautschi): 94
2. Ensemble de Cuivres Jurassien B (Florian Lab): 93
3. Brass Band Gurbetal (Joram Bots): 91
4. MG Brass Band Lengnau (Markus Hauenstein): 90
5. Brass Band Zurich (Werner Kubli): 89
Best Euphonium: MG Ufhusen
Fourth Section:
Adjudicators: Etienne Mounir; Sandro Blank; Corsin Tuor
Set Work: Seal of Unity (Thierry Deleruyelle)
1. Hinterlander Jugend Brass Band (Timon Jordi): 95
2. Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (Manuel Imhof): 93
3. Jugend Brass Band Michelsamt-Surental (Joel Spitaleri): 92
4. Brass Band Franches-Montagnes (Bastien Van Schilt): 91
5. Entlebucher Jugend Brass Band (Noah Gutheinz): 90
Best Percussion: Hinterlander Jugend Brass Band