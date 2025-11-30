                 

Results: 2025 Swiss National Championships

BML Talents, MG Konkordia Aedermannsdorf, MG Ufhusen and Hinterlander Jugend Brass Band claim the National titles on the first day of competition in Lucerne.

swiss
  The Swiss National Championship has taken place in Lucerne

Sunday, 30 November 2025

        

Results:

Elite Section:


Adjudicators: Magnus Brandseth; Frode Rydland; Andrew Duncan
Set Work: Arden Forest (Philip Wilby)

1. BML Talents (Patrick Ottiger): 96
2. Brass Band Emmental (Jan Muller): 95
3. Graubunden Brass (Gian Stecher): 94
4. mgrr Brass Band (Roman Caprez): 93
5. Brass Band Rickenbach (Florian Lang): 92
6. Regional Brass Band Bern (Philippe Bach): 91
7. Brass Band Cazis (Robin Bartholini): 90
8. Brass Band Eglisau (Andreas Buri): 89
9. Ensemble de cuivres Euphonia (Glenn Van Looy): 88*
10. Brass Band Harmonie Neunkirch (Manuel Imhof): 87*

*Potential relegation to First Section

Band Prize: Brass Band Emmental

Second Section:

Adjudicators: Etienne Mounir; Sandro Blank; Corsin Tuor
Set Work: Lucerne Dances (Philip Sparke)

1. MG Konkordia Aedermannsdorf (Rafael Camartin): 96
2. Musik Frohsinn Oberburg (Jan Muller): 95
3. Liberty Brass Band Junior (Roman Ledergerber): 94
4. Brass Band Rapperswil-Wierezwil (Boris Oppliger): 92
5. Brass Band Feldmusik Escholzmatt (Boris Oppliger): 91
6. Brass Band Abinchova (Daniel Battig): 90
7. Oberwalliser Brassband (Tobias Salzgeber): 89
8. Ensemble de Cuivres Melodia B (Bastien Albiez): 88
9. Brass Band Imperial Lenzburg B (Daniel Schrenk): 87
10. Musikgesellschaft Oberruti (Jonas Danuser): 86
11. Musikverein Kunten (Stefan Marki): 85
12= Brass Band Harmonie Rickenbach (Luca Frischknecht): 84
12= Societe de Musique Brass Band L'Avenir Lignieres (Cyril Perrenoud): 84
14. Brass Band Berner Oberland Junioren (Joram Bots): 83
15. Brass Band Matzendorf (Cyrill Schaub): 82
16. Brass Band Junior Valaisan (Fabien Beney): 80

Best Principal Cornet: MG Konkordia Aedermannsdorf

Third Section:

Adjudicators: Chris King; Margie Antrobus; Mathias Wehr
Set Work: Thought Gap (Simon Dobson)

1. MG Ufhusen (Sandro Frautschi): 94
2. Ensemble de Cuivres Jurassien B (Florian Lab): 93
3. Brass Band Gurbetal (Joram Bots): 91
4. MG Brass Band Lengnau (Markus Hauenstein): 90
5. Brass Band Zurich (Werner Kubli): 89

Best Euphonium: MG Ufhusen

Fourth Section:

Adjudicators: Etienne Mounir; Sandro Blank; Corsin Tuor
Set Work: Seal of Unity (Thierry Deleruyelle)

1. Hinterlander Jugend Brass Band (Timon Jordi): 95
2. Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (Manuel Imhof): 93
3. Jugend Brass Band Michelsamt-Surental (Joel Spitaleri): 92
4. Brass Band Franches-Montagnes (Bastien Van Schilt): 91
5. Entlebucher Jugend Brass Band (Noah Gutheinz): 90

Best Percussion: Hinterlander Jugend Brass Band

        

