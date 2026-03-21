Results: 2026 North of England Regional Championships

Results:
First Section:
Adjudicators: David Roberts; Anne Crookston
1. Durham Miners Association (Stuart Gray)*
2. York Railway Institute (Dr David Lancaster)*
3. East Cleveland Brass (Tim Oldroyd)
4. Houghton Brass (Aidan Hodgson)
5. Harrogate (Craig Ratcliffe)
6. Ripon City (Gary Hallas)
7. Kirkbymoorside Town (Sarah Woodward)
8. Ferryhill Town (Mareika Gray)
* Qualify for National final
Best Trombones: Durham Miners Association
Best Horns: Durham Miners Association
Best Percussion: Durham Miners Association
Best Bass Section: York Railway Institute
Youngest player with winning band: Alex Dunphy
Second Section:
Adjudicators: Stephanie Binns; Martin Heartfield
1. Felling Band (Stephen Malcolm)*
2. Ellington Colliery (Clare Winter)*
3. Flookburgh Silver (Stephen Craig)
4. East Durham Medical Group Peterlee (Lewis Wilkinson)
5. Ashington Colliery (Nigel Steadman)
6. NASUWT Concert Band (Michael Franey)
7. Dunston Silver (Fraser Hodgson)
8. Westoe (Mark Sidwell)
* Qualify for National Final
Best Soprano: Yvonne Malcolm (Felling Band)
Best Baritone: Sharon Smith (Felling Band)
Best Euphonium: Daisy Fern (Felling Band)
Best Bass Section: Flookburgh
Fourth Section:
Adjudicators: Alan Fernie; Mathew Whitfield
1. Driffield Silver (Peter Kench)*
2. Swinton & District Excelsior (Stephen Hague)*
3. Cleethorpes (Brian Harper)
4. Craghead Colliery (Rob Collinson)
5. Penrith Town (Ian Butterworth)
6. Marske Brass (Victoria Wilson)
7. Billingham Silver (Garry Harvey)
8. Backworth Colliery (Chris Travis)
9. Tewit Community (Andy Williams)
10. Easingwold Town (Peter Woodrow)
* Qualify for National Final
Best Principal Cornet: Luke Gledhill (Driffield Silver)
Best Euphonium: Rachael Dunbar (Swinton & District Excelsior)
Best Percussion: Cleethorpes
Youngest Player with winning band: Lewis Appleton