Results: 2026 North of England Regional Championships

Durham Miners Institute, Felling and Driffield take the first three titles in Durham

Durham
  The action has been taking place in Durham

Saturday, 21 March 2026

        

Results:

First Section:

Adjudicators: David Roberts; Anne Crookston

1. Durham Miners Association (Stuart Gray)*
2. York Railway Institute (Dr David Lancaster)*
3. East Cleveland Brass (Tim Oldroyd)
4. Houghton Brass (Aidan Hodgson)
5. Harrogate (Craig Ratcliffe)
6. Ripon City (Gary Hallas)
7. Kirkbymoorside Town (Sarah Woodward)
8. Ferryhill Town (Mareika Gray)

* Qualify for National final

Best Trombones: Durham Miners Association
Best Horns: Durham Miners Association
Best Percussion: Durham Miners Association
Best Bass Section: York Railway Institute
Youngest player with winning band: Alex Dunphy

Second Section:

Adjudicators: Stephanie Binns; Martin Heartfield

1. Felling Band (Stephen Malcolm)*
2. Ellington Colliery (Clare Winter)*
3. Flookburgh Silver (Stephen Craig)
4. East Durham Medical Group Peterlee (Lewis Wilkinson)
5. Ashington Colliery (Nigel Steadman)
6. NASUWT Concert Band (Michael Franey)
7. Dunston Silver (Fraser Hodgson)
8. Westoe (Mark Sidwell)

* Qualify for National Final

Best Soprano: Yvonne Malcolm (Felling Band)
Best Baritone: Sharon Smith (Felling Band)
Best Euphonium: Daisy Fern (Felling Band)
Best Bass Section: Flookburgh

Fourth Section:

Adjudicators: Alan Fernie; Mathew Whitfield

1. Driffield Silver (Peter Kench)*
2. Swinton & District Excelsior (Stephen Hague)*
3. Cleethorpes (Brian Harper)
4. Craghead Colliery (Rob Collinson)
5. Penrith Town (Ian Butterworth)
6. Marske Brass (Victoria Wilson)
7. Billingham Silver (Garry Harvey)
8. Backworth Colliery (Chris Travis)
9. Tewit Community (Andy Williams)
10. Easingwold Town (Peter Woodrow)

* Qualify for National Final

Best Principal Cornet: Luke Gledhill (Driffield Silver)
Best Euphonium: Rachael Dunbar (Swinton & District Excelsior)
Best Percussion: Cleethorpes
Youngest Player with winning band: Lewis Appleton

        

Fulham

Results: 2026 London & SC Regional Championships

March 21 • Fulham and Crystal Palace claim the titles on the first day at Stevenage.

Money

Did brass bands really receive £31 million?

March 19 • Arts Council England is reported to have paid out over £31 million to bands in the last three years, but the figures may not be all that they appear to be...

NYBBGB

Ticket demand high for NYBBGB Easter showcases

March 19 • If you want to hear the National Youth Brass Band of Great Britain in action this Easter the you had better be quick about getting a ticket...

What's on »

Regent Hall Concerts - Slide Effect Trombone Quartet

Friday 20 March • Regent Hall. (The Salvation Army). 275 Oxford Street. London. . W1C2DJ

Regent Hall Concerts - Welsh Guards Band Septet

Friday 20 March • Regent Hall. (The Salvation Army). 275 Oxford Street. London W1C2DJ

Enderby Band - Around the World in 80 Minutes

Friday 20 March • Wycliffe Rooms, George St, Lutterworth LE17 4ED

Contest: London & Southern Counties Regional Championships

Saturday 21 March • Arts & Leisure Centre, Lytton Way, Stevenage SG1 1LZ

Longridge Band - Spring Concert

Saturday 21 March • Longridge Civic Hall, 1 Calder Avenue, Longridge, Preston PR3 3HT

Vacancies »

Tintwistle Band

March 18 • Tintwistle Band are looking for a 2nd euphonium and 2nd baritone player to help complete the team.. We rehearse Monday and Thursday 8-10pm at our own bandroom on Old Road in Tintwistle, and perform a variety of concerts all year round.

Tintwistle Band

March 18 • Tintwistle Band are looking for a Soprano and front row cornet players to help complete the team.. We rehearse Monday and Thursday 8-10pm at our own bandroom on Old Road in Tintwistle, and perform a variety of concerts all year round.

St John's Band (Mossley)

March 15 • We are a friendly, welcoming 4th section band based in Tameside, Greater Manchester. Following our 4th place at the North West regionals, we are looking for a SOLO CORNET player (position negotiable). We rehearse on Tuesday and Thursday evenings.

Pro Cards »

Nigel Seaman

ARMCM ARNCM
Conductor, band trainer, teacher and adjudicator

               

